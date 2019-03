AN aprobó decreto propuesto por Guaidó sobre Estado de Alarma ante gran apagón en Venezuela (Documento)

Posteado en: Destacados, Nacionales

Ante el colapso eléctrico y paralización de actividades en todo el territorio nacional, la Asamblea Nacional (AN) aprobó por unanimidad durante una sesión de emergencia este lunes el decreto de estado de alarma en Venezuela propuesto por el presidente parlamentario y mandatario encargado del país, Juan Guaidó.

lapatilla.com

“Debate sobre el colapso eléctrico y la paralización de Venezuela por culpa de la negligencia e irresponsabilidad del régimen de Maduro que agrava la crisis humanitaria”, es el punto único en agenda para esta sesión.

La sesión inició pasada la 1:30 pm.

El presidente encargado inició el debate diciendo que “es natural buscar soluciones a esta situación apegándonos a la Constitución”.

Le envió un mensaje a los militares: “¿Van a seguir ustedes escondiendo al usurpador. No hay normalidad en Venezuela y por eso este decreto, cuando ni siquiera te puedes comunicar con tus familiares. 100 años de retroceso en tan solo cuatro días”.

“Esta gente queda en ridículo que solo en horas cambia la excusa de algo que todos los venezolanos sabemos: se robaron el dinero para el mantenimiento preventivo, le deben a todo el mundo y hoy estamos en esta situación que vive Venezuela”, reiteró Guaidó.

También decretó que no seguirá enviándose más petróleo a Cuba. “Ustedes saben que no vamos a permitir el chuleo indiscriminado y solicitamos la colaboración internacional para hacer efectiva la medida. No más secuestro de nuestros recursos. Veremos si los jerarcas de Cuba pagan con su dinero. Veremos el tamaño del amor que le tenían… Veremos que si es amor o interés de Cuba”, dijo.

“En el 2009 se decreta la emergencia eléctrica, en el 2013 se militariza los puntos eléctricos del país y ahora, en el 2019, el régimen que tiene secuestrada partes de las arcas públicas, en solo cuatro días, se creen la versión que están dando. A esta hora no han dado la versión oficial sobre la situación en el país, mientras nosotros ya nos hemos comunicado con el resto del mundo”, indicó.

“Hoy quien bloquea el progreso del país es quien usurpa el poder en Miraflores. El régimen intenta confundir a los venezolanos y al exterior de que es la responsabilidad a otros. No caigamos presa de la división porque lo hemos probado, no sigamos escuchando a un psiquiatra que nos quiere confundir”, agregó.

Convocó a una marcha por Venezuela a partir de las 3 de la tarde de este martes #12Mar. “Mañana martes a partir de las 3 de la tarde, busquemos a nuestros vecinos y salgamos a la avenida más cercana para expresar nuestra desaprobación a la usurpación”, indicó Guaidó.

Henry Ramos

“La usurpación ha dicho que este problema de electricidad se debe a un ataque cibernético. Pero la explicación es otra y mucho más sencilla: la versión es otra, no es que cayó el polvito de pa-ram-pam-pam. Señor psiquiatra, no fue ningún poder extrasensorial, no fue el imperio, cuando un siniestro como este se produce hay que calibrar la frecuencia y quienes tienen tal experticia ya no están”, dijo el diputado al hacer uso de su derecho de palabra.

“Estas son las horas más malditas en Venezuela, al usurpador no le importa, ni a sus militares, porque tienen mucho miedo de dejar el poder, porque ellos saben lo que les va a pasar cuando paguen sus delitos. Cuando a Chávez se le acabo todo, caímos en lo que caímos. Acabo con Pdvsa y acabó con todo lo que tocó”, indicó.

Al hacer referencia al apagón registrado desde el día jueves a las 4:50 de la tarde y que aún se registra en gran parte del país a este lunes, Ramos Allup recalcó que “la falla se pudo haber corregido en 12 horas, pero no se corrigió el 70% de los transformadores ya cumplieron lo que iban a cumplir, ya uno explotó en el Concresa”.

Envió un mensaje a ministro de la Defensa del régimen de Maduro: “Es un maula capaz de robarse a sí mismo, no puede importar, tiene el país sometido a las condiciones dramáticas, por qué Venezuela tiene qué seguir pagando el ‘culillo’ de Maduro y sus militares? (…) No voy a hacer fantasía sobre los mandos medios y bajos, mientras Chávez convirtió a los militares en partido político los militares se acostumbraron a mandar, a nosotros no nos engañan. Padrino, tú sabes lo que estas haciendo, tú no estas respaldando a ningún gobierno. Estas apoyando por tu propia conveniencia”.

“Presidente Juan Guaidó, usted sabe que cuenta con todos los diputados de esta cámara”, concluyó.

Jorge Millán

Por su parte, el diputado por Primero Justicia, Jorge Millán, expresó que “podemos hacer referencia de los 42 proyectos que hiciera el gobierno sobre generación eléctrica, debieron producir 14 mil megavatios, apenas se produjeron 4 mil megavatios, todo multiplicado 3 veces en el valor que correspondía”.

“Fue un gran saqueo a la nación, la AN aprobó una sanción política para los responsables, entre ellos Rafael Ramírez, Jesse Chacón, Alí Rodríguez Araque; mientras que Motta Domínguez no sabe de electricidad sino lo que sabe es robar y así lo hicimos y lo seguimos haciendo saber”, aseveró Millán.

“Nosotros indicábamos que una de las principales causas, eran el robo y el saqueo. Mientras para el gobierno era una oportunidad para acabar con el dinero del país”, agregó.

El país debe saber que desde la AN lo previmos y tenemos la solución a la crisis eléctrica y alimentaria, pero mientras estén los usurpadores, no podremos darle dignidad a un pueblo que sufre (…) No fue una iguana o un hackeo sino un incendio, no hicieron la tala y poda en las áreas de las redes de transmisión, eso sobrecargó las líneas ocasionando que cayera, se aceleran las máquinas, hay sobrefrecuencia (…) Lo que está pasando es debido a la corrupción, a la incapacidad de quienes dirigen el sistema eléctrico, estos usurpadores pretenden engañarnos como si fuéramos bobos”.

“Ahora es importante que el país tenga claro que ocurrió, y que aquí en la Asamblea Nacional ya sabíamos que se venían esos problemas, no habrá solución económica en el país hasta que este usurpador este ahí (…) Le exigimos que se pongan de lado de la constitución que estén con el pueblo para construir nuestro país (…) Toca salir a la calle a reclamar nuestros derechos, a reclamar una vida digna”, concluyó.

Richard Blanco

El diputado integrante de la Fracción 16 de Julio, Richard Blanco, expresó que “vamos a aprobar este decreto que el presidente encargado Juan Guaidó trae a la Asamblea Nacional en la que se expresa la molestia ante el abandono de un gobierno que por 20 años ha traído la destrucción de los servicios públicos para la vida de los hogares”.

“No es un invento de algún parlamentario o de los ciudadanos la situación que se vive en Venezuela”, dijo.

“Quienes han robado a Venezuela siguen tratando de arrodillar al pueblo. Le decimos al usurpador de Miraflores y sus seguidores: Vamos a darle a los venezolanos funcionarios que de verdad quieran servir a Venezuela y que no quieran destruir a la gran familia venezolana”, concluyó.

Enrique Márquez

“En varios estados del país van para 96 horas sin electricidad, sin agua, sin transporte público, sin comida, una calamidad terrible. La desesperación que hoy se materializa en hechos lamentables de decenas de saqueos en Zulia y que se reproducen en todo el país ante la impotencia y desesperación que se vive en Venezuela. Muchos hemos aguantado viendo como el gobierno acabó con nuestra moneda, nuestro salario, viendo como mueren los niños y los viejos”, expresó el diputado de Un Nuevo Tiempo, Enrique Márquez.

“Es con la movilización nacional que vamos a resolver este problema en Venezuela, porque el usurpador inventa y no podemos permitir que el pueblo olvide lo que pasa en Venezuela. Este gobierno creía que el sistema eléctrico se automantenía (…) Se han robado 120 mil millones de dólares y no exagero”, aseveró.

“No hay que olvidar que en el año 2008 no existía el ministerio de energía y petróleo y todo el dinero para el sector eléctrico fue a dar a las manos del pillo Rafael Ramírez (…) No podemos olvidar a los empresarios y testaferros, ni dejarlos tranquilos. Yo propongo que no y comencemos a trabajar en la extradición de Rafael Ramírez, de Nervin Villalobos y hay otros que vienen detrás”, agregó.

“Tenemos una tarea muy grande respaldando la iniciativa del presidente Juan Guaidó. Tenemos que ocuparnos de las soluciones. Diputados ya estamos trabajando con los profesionales de la energía eléctrica en un plan para aplicar cuando cese la usurpación (…) No está fácil porque este gobierno inepto no sabe como resolver este asunto y a casi 96 horas más de la mitad del país no ha recibido el primer alumbrón a nivel nacional”, dijo.

Manuel Teixeira

“Nos obliga la responsabilidad humana de hablar ante el país por la tragedia indolente que ha causado una cúpula que solo busca permanecer en el poder, una cúpula corrupta, los trabajadores tratan de solucionar la crisis con las uñas”, manifestó el parlamentario por el partido Movimiento Progresista de Venezuela (MPV).

“Ahora viven tomando agua de la buena, comiendo exquisiteces, mientras la gente del barrio no tiene qué comer, la gente tuvo que hacer comidas en comuna este fin de semana para no perder los alimentos”, dijo en el relación a los que hoy en día usurpan el Poder Ejecutivo.

Advirtió la ineficiencia en la gestión durante estos últimos 20 años del chavismo: “Avisaron de un ataque electro no sé qué cosa, no hicieron planificación, no hablaron de racionamiento, son unos ineficientes, indolentes, no saben resolver el problema, hay que llamar a expertos”.

Arkiely Perfecto

“Perdí 19 años de estafa en mi vida apoyando a este gobierno. Levantemos ese espíritu de valentía que se ha perdido por una caja Clap que es un grillete mental que pone el gobierno”, mencionó la diputada por el Movimiento por la Democracia e Inclusión.

Perfecto, perteneciente a la fracción oficialista del Parlamento, decidió sumarse en enero de este año a la AN de mayoría opositora al régimen de Maduro y brindó su respaldo al presidente encargado del país, Juan Guaidó.

Piero Marum

El diputado por Acción Democrática relató que la situación de país actualmente se puede considerar peor que la de una nación en guerra: “Mi familia me comentó que a pesar de la guerra jamás se quedó más de 6-8 horas sin luz, eso quiere decir que en Venezuela estamos peor que en una guerra”.

“Durante estos 20 años se dejó de invertir en el sistema eléctrico, han dejado deteriorar todas las obras que hicieron los gobiernos anteriores”, aseguró mientras resaltó que este tipo de problemas ya se habían alertado desde la AN.

“Advertimos que el sistema eléctrico estaba en mal estado, que no tenía mantenimiento, y entonces vino el apagón del jueves”, mencionó.

“Solamente en Monagas tenemos 15 fallecidos que hemos podido constatar y aun no hay cifras oficiales. 5000 mil vacunas dañadas para nuestros niños, hay desesperación en la calle, gente caminando kilómetros buscando una garrafa de agua, una bolsa de hielo, pérdidas en las charcuterías, en los restaurantes, en las fincas”, dijo con preocupación.

Aseguró que “no es nada más lo que está sucediendo hoy, sino lo que viene en los próximos días” debido a que “más del 70 % de los transformadores están inoperativos, los trabajadores de Corpoelec ni tienen camiones para movilizarse”.

Américo De Grazia

“El sistema eléctrico de Venezuela fue considerado uno de los mejores de América Latina y del mundo, verlo hoy sucumbir en medio de ellos peor miseria causa una profunda conmoción, a los guayaneses nos afecta todavía más”, aseguró el parlamentario por La Causa R.

“Junto con el Guri estos señores enterraron el parque industrial de Ciudad Guayana, las empresas básicas, primero las quebraron y ahora las enterraron”, aseguró.

Seguidamente, continuó diciendo: “En Sidor se robaron dos plantas termoeléctricas que jamás llegaron a activar, Venalum hoy está reducida a ceniza, cierre total, sin electricidad no hay progreso para estas plantas, horno que se apaga horno que fenece”.

Juan Andrés Mejía

El diputado por Voluntad Popular invitó a Venezuela a la Organización Latinoamericana de Energía para que haga una inspección técnica de lo que le ocurre al sistema eléctrico nacional.

Afirmó que ha solicitado a la Fuerza Armada y a los organismos competentes “que protejan a los trabajadores de Corpoelec, ellos no son los responsables de la crisis, están trabajando con las uñas”.

“Los hospitales públicos de este país tienen todas sus camas repletas y esas camas hoy no tienen servicio eléctrico para atender a los pacientes”, denunció y aclaró que al menos 50% de los recintos hospitalarios no tienen plantas eléctricas.

Al igual que el parlamentario Manuel Teixeira, Mejía recalcó que a la crisis eléctrica le acompañará la del agua: “El problema más generalizado a esta hora es el agua potable, agua que por ejemplo en Caracas depende exclusivamente del bombeo”.

Advirtió que “en las calles de esta ciudad y de toda Venezuela nuestros niños, madres y ancianos están recogiendo agua de los desagües”.

Decreto Estado de Alarma by La Patilla on Scribd