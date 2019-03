Bolton: La corrupción de Maduro ha conducido a Venezuela a un sufrimiento absoluto

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El asesor de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump, John Bolton, se refirió este lunes en referencia a la situación de emergencia nacional que se vive actualmente en Venezuela debido a la debacle eléctrica.

El funcionario cuestionó duramente al régimen de Maduro, acusando a su responsabilidad en la gestión pública, que tiene al país en la peor crisis de su historia.

“La mala gestión y corrupción de maduro ha conducido a Venezuela a un sufrimiento y un colapso absolutos”, señaló Bolton.

Al mismo tiempo, reiteró la invitación de los Estados Unidos a las Fuerzas Armadas venezolanas para deponer las armas y contribuir en la recuperación de Venezuela a manos de Juan Guaidó.

“Los militares deben abrazar la sincera propuesta de Amnistía del Presidente interino guaido, aprovechar la oportunidad para aliviar las sanciones de Estados Unidos y trabajar hacia la democracia y la reconstrucción”, dijo.

Maduro’s mismanagement and corruption has driven Venezuela into absolute suffering and collapse. The military should embrace Interim President Guaido’s sincere amnesty proposal, seize the opportunity for U.S. sanctions relief, and work towards democracy and reconstruction.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) 11 de marzo de 2019