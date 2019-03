“Están avisadas”, dice Bolton a empresas que facilitan la exportación de crudo a Cuba tras decisión de Guaidó

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, John Bolton, respaldó este lunes al presidente encargado de Venezuela y jefe de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, tras la decisión de ordenar la inmediata suspensión del envío de crudo, combustible y otros derivados a Cuba. Mencionó que todas las empresas que facilitan estas exportaciones ya están advertidas, por lo que deberían acatar el decreto.

lapatilla.com

“La Asamblea Nacional venezolana ha decretado la suspensión de las exportaciones de crudo a Cuba tras el colapso de la red eléctrica nacional. Las compañías de seguros y los portadores de banderas que facilitan estos envíos de entregas a Cuba están ahora en aviso”, mencionó Bolton a través de la red social Twitter.

A más de 96 horas del mega apagón que mantiene a comunidades de Venezuela sumidas en la oscuridad, la Asamblea Nacional realizó este decreto para cumplir con el ahorro de combustible que se requiere para que permita el funcionamiento adecuado de los equipos del sistema eléctrico.

The Venezuelan National Assembly has decreed the suspension of crude exports to Cuba following the collapse of the national electrical grid. Insurance companies and flag carriers that facilitate these give-away shipments to Cuba are now on notice.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) March 11, 2019