John Bolton: EEUU no soportará que instituciones extranjeras faciliten transacciones que beneficien a Maduro

Tras la sanción emitida por el Departamento de Estado de EEUU al banco ruso -con capital venezolano- Evrofinance Mosnarbank, el asesor de Seguridad Nacional del presidente de Estados Unidos, John Bolton aseguró que su país no permitirá que instituciones financieras extranjeras faciliten transacciones ilegítimas que beneficien al régimen de Nicolás Maduro y sus seguidores.

“Estados Unidos no permanecerán ociosos mientras las instituciones financieras extranjeras faciliten transacciones ilegítimas que beneficien a Maduro y sus amigos y perpetúen la corrupción que ha devastado a Venezuela”, escribió Bolton en la red social Twitter.

Estados Unidos sancionó al banco ruso-venezolano con sede en Moscú Evrofinance Mosnarbank, por hacer negocios con “el régimen ilegítimo” de Nicolás Maduro, dijo el lunes el Departamento del Tesoro.

