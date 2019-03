Bolton acusa a Maduro de llamar a la violencia contra civiles en Venezuela

Click to email this to a friend (Opens in new window)

John Bolton, el asesor de Seguridad Nacional del presidente estadounidense, Donald Trump, acusó este martes a Nicolás Maduro de pedir a los llamados colectivos que “desaten la violencia” contra los civiles, e instó a los militares del país a que protejan a la población.

“Anoche, Maduro hizo una súplica desesperada a grupos de bandas armadas, conocidos como ‘colectivos’, para que desaten la violencia contra civiles inocentes”, escribió Bolton en su cuenta de Twitter.

“Los militares de Venezuela deberían cumplir con su obligación de proteger la Constitución de la usurpación por parte de Maduro, y proteger a los civiles de estos matones”, añadió.

Last night, Maduro made a desperate plea to groups of armed gangs, known as ‘colectivos’, to unleash violence against innocent civilians. The VZ military should uphold their obligation to protect the Constitution from Maduro’s usurpation and protect civilians from these thugs.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) 12 de marzo de 2019