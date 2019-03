Bolton: Cualquier acto de violencia contra Guaidó y su familia tendrá una respuesta significativa de EEUU

El Asesor de Seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, señaló este martes que cualquier acto de violencia contra el presidente encargado venezolano Juan Guaidó y su familia tendrá una respuesta significativa de EEUU.

lapatilla.com

Bolton mandó un mensaje de advertencia en su cuenta de Twitter a las autoridades de Venezuela tras la solicitud de investigación contra Guaidó por los apagones.

“Estados Unidos responsabilizará a las autoridades venezolanas por la seguridad del presidente encargado de Venezuela y de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Cualquier violencia contra ellos o sus familias será recibida con una respuesta significativa. El mundo está mirando”, escribió.

The United States will hold Venezuelan security forces responsible for the safety of President Guaido and the National Assembly. Any violence against them or their families will be met with a significant response. The world is watching.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) 12 de marzo de 2019