Testimonio de un artista venezolano: “No he sabido más de mi familia, ya van casi 100 horas sin luz”

No es la mamá del cuñado de un primo. Es mi mamá, es mi familia !como seguramente es la tuya también. Ayer pude recibir este mensaje y no he sabido más de mi familia. Ya van casi 100 horas sin luz. Y sé que a pesar que dicen que “están bien” lo dicen solo para no preocuparnos. Pero uno sabe que no están bien. Y no aguanto tanta impotencia! El estar en lejos y no poder hacer nada por ellas. Muchas persona fallecidas en los hospitales por la crisis eléctrica de la que solo es el culpable la dictadura de Maduro. Basta ya coño! Hasta Cuando? intervención militar Ahora! Necesitamos la ayuda humanitaria. Hay que sacar a esos crimínales del poder como sea! #venezuela