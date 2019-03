Bolton: La maquinaria se descompone cuando robas todo el dinero destinado a comprar sus repuestos

El consejero de seguridad nacional del presidente Donald Trump, John Bolton, dijo este miércoles que Nicolás Maduro es el principal responsable de la situación critica que padecen los venezolanos a causa de la debacle eléctrica, apuntando al robo de los recursos destinados en esta materia para su beneficio.

lapatilla.com

“El colapso de la red eléctrica de Venezuela y los servicios públicos se debe a años de corrupción de maduro, la negativa a invertir en el sector público, y el abandono del mantenimiento. Es simple: la maquinaria se rompe cuando se roba todo el dinero destinado a comprar piezas para mantenerlo en funcionamiento”, escribió.

Este mensaje de Bolton, se produce tan solo minutos después que el jefe de propaganda del régimen chavista, Jorge Rodríguez, insistiera en cadena nacional, que en la nación sudamericana “todo está mejorando”.

The collapse of Venezuela’s electrical grid and public services is due to years of Maduro’s corruption, a refusal to invest in the public sector, and neglect of maintenance. It’s simple: machinery breaks down when you steal all the money intended to buy parts to keep it running.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) 13 de marzo de 2019