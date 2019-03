Bolton: Si China quiere ayudar a Venezuela, debería congelar los fondos robados por Maduro

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El Asesor de Seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, señaló este miércoles que si China desea ayudar a resolver los problemas de Venezuela tendrá que congelar los fondos robados por Maduro.

lapatilla.com

Bolton envió un mensaje contundente desde su cuenta de Twitter al país asiático que expresó su preocupación por la crisis eléctrica del territorio venezolano.

“Si China quiere ayudar a Venezuela, congelará los fondos robados por Maduro, apoyará la transición constitucional pacífica liderada por el presidente encargado Juan Guaidó con su plan de reconstrucción”, escribió.

If China wants to help Venezuela, it would freeze funds stolen by Maduro, support the peaceful constitutional transition led by President Guaido and support his plan for reconstruction. https://t.co/775gjaUn76

— John Bolton (@AmbJohnBolton) 13 de marzo de 2019