¡Insólito! Funeraria engaña a una familia al perder el cuerpo de una mujer y lo ocultó por el de una desconocida

La funeraria estadounidense Roy Mizell & Kurtz extravió el cuerpo de una mujer y, para ocultar el incómodo hecho a los familiares de la difunta, lo reemplazó colocando los restos de otra persona en el ataúd, informa la cadena WSVN.

Sin embargo, la familia de Norma Newman, la fallecida, descubrió el engaño en pleno servicio fúnebre, celebrado este sábado en Fort Lauderdale (Florida, EEUU) y ahora exige explicaciones.

La primera en sospechar fue Cuinthia Webber, hermana de la difunta, quien al acercarse al féretro notó enseguida varias inconsistencias físicas. Uno de los detalles más obvios era que el gran lunar que Norma tenía en el rostro había ‘desaparecido’ misteriosamente.

"THIS IS NOT MY SISTER" – Norma Newman's family attended her wake at a funeral home in Fort Lauderdale — but when they opened the casket, they found a complete stranger inside. Now they are demanding answers. https://t.co/x4msWNo34m

— WSVN 7 News (@wsvn) March 11, 2019