Caiga Quién Caiga: Lo más peligroso no es el apagón sino su repetición, por @AngelMonagas

LO MÁS PELIGROSO NO ES EL APAGÓN SINO SU REPETICIÓN

Pensé nunca vivir los efectos de una guerra. Me equivoqué. Esto es lo más parecido, a los efectos producidos en los conflictos armados. Solo unos privilegiados no lo viven. Tienen plantas ultra modernas, pozos de agua, grandes depósitos de comida, escoltas, etc. Ya hay demasiada escasez y la comida refrigerada se empieza a dañar. Saqueos que nadie se entera porque la dictadura no permite. Observamos peleas por sobrevivir.

Gente muriendo, los que necesitan diálisis, tratamientos para el cáncer, los que estaban en cuidados intensivos. Los hipertensos. Hay muchas palabras, pocas acciones, más importantes que las sanciones incluso.

La tragedia en Venezuela continúa. No cesa. Si antes del apagón esto era un calvario, hoy es un infierno. Sin temor a equivocarme, basado en experiencias pasadas, el estado más destruido es el ZULIA. Más de 500 negocios saqueados, con una inclemencia salvaje, ante los ojos cómplices de las autoridades. Puedo asegurarle, repito porque lo viví, mucho peor al CARACAZO de 1989.

Lo más grave, lo más peligroso, mis queridos lectores no fue el apagón. Ni siquiera los efectos, aun permanentes en muchos sectores donde la electricidad no ha llegado desde el jueves 7 de marzo, se comparan con lo que viene… Según especialistas reconocidos residentes en Venezuela, cuyo nombre no cito para no generarles problemas, si este gobierno permanece en el poder es INEVITABLE OTRO APAGÓN, el cual sería no de 5 o 6 días, sino de semanas. La explicación muy sencilla. Este gobierno, con sus autoridades actuales, en veinte (20) años, jamás hizo el mantenimiento preventivo y correctivo, más las inversiones necesarias para el sostenimiento y crecimiento del sistema eléctrico nacional. Si eso tenía un costo, un ejemplo solo para graficar, de 6 millones de dólares, hoy se necesitarían unos 60 mil millones de dólares para reparar, corregir y prevenir daños posteriores. Aclaro que las cifras solo son para graficar una proporcionalidad y no un número exacto.

Eso puede volver a suceder más temprano que tarde, sobre todo estando al frente unos personajes que se robaron de manera descarada más de 100 mil millones de dólares, destinados para que no sufriéramos lo que ahora es una realidad inminente. Por cierto, María Corina Machado ha sido muy reiterativa con esta denuncia.

Además de ser la consecuencia de la ineficiencia, también fue utilizada como estrategia esta situación. El problema para ellos es que se creyeron sus propias mentiras y pensaron que podían controlar, lo que en dos décadas no hicieron para beneficiar a una nación.

ERROR “INVOLUNTARIO” E “INTENCIONAL”

Pareciera una contradicción. Una tautología porque se supone que todo error no es producto de la voluntad. Pues bien, no fue así. El sistema estaba dañado y ellos lo sabían. Se aprovecharon. Lo usaron como un medio.

El primer concepto a conocer es, “el de la política de tierra quemada o de tierra arrasada”. Táctica militar que consiste en destruir absolutamente todo lo que pueda ser de utilidad al enemigo cuando una fuerza avanza a través de un territorio o se retira de él.

El Drama: Parece una nimiedad pero cuando tu hijo llora por el calor, por la sed, hambre y no tienes como solucionar, la sensación que te invade no es nada normal.

EL PEOR SER HUMANO y tristemente venezolano: En pleno segundo día de la tragedia, Diosdado hablaba de que el 70 % ya tenía electricidad.

NADIE SABÍA Es criminal incomunicar a la gente durante tragedias.

DECEPCIONANTE Un Miguel Pérez Pirela de VTV, quien hace alarde de ser crítico y no obstante, ha obviado por completo la crisis del Zulia, incluso para mayores datos, su familia en Maracaibo la ha pasado muy mal y él ni si quiera les ha mostrado solidaridad. ¿Qué se puede esperar de una persona así? Gracias a Dios su imagen política se volvió “polvo cósmico”.



Zulia solo. En el resto del país aparecen muchos, aquí nadie. Omar prieto no defiende al Zulia, sino a Maduro. Guanipa en aras de la dignidad nos dejó a manos de este “pranato” regional. Cuando la primera ley en política, es no abandonar los espacios conquistados. Crisis persiste. Muchos sectores sin electricidad. No hay alimentos ni agua, no hay comercios trabajando. Colectivos promovieron saqueos. Policías y guardias ayudaban, resolvían lo suyo, no todos por supuesto, si una gran parte de ellos. Caso Pepsicola, Polar, Sambil, hay fotos, vídeos y testimonios. Legisladores del PSUV como Eduardo Labrador piden renuncia de Motta Dominguez y no de Nicolás, el gran autor. ¿Quién saqueo? Muchos comentarios. No tengo pruebas contra nadie. Un argumento válido es aquel de la devaluación sufrida por los bienes muebles, salvo los vinculados a las autoridades del Zulia. Su venta posterior sería a precio de “gallina flaca”. En el Municipio San Francisco, a muchos en los últimos 15 años los “convencieron” de vender sus propiedades y negocios a una nueva clase económica, liderada por personajes de origen árabe. ¿Empezó la misma práctica de este lado de la orilla? CURIOSO La reunión de seguridad para combatir los saqueos, se realizó el martes 12 marzo y ¿Por qué no el sábado o el domingo antes? Vi al Director de Polimaracaibo Ricardo Lugo combatiendo a los que arremetían contra muchos negocios, empero las declaraciones del Alcalde Casanova y de Prieto dejan mucho que desear. Aunque según el Gobernador hay un 99% de normalidad, o sea, es normal morir por hambre, por sed, por falta de medicinas, por carencia en hospitales…digo yo. Algo si le reconozco a Prieto, él hizo lo que nunca ninguno logro, ni siquiera el cabito Castro, ni Gómez, ni los Piratas del siglo XXVII: Destruyó en menos de dos años, al estado más pujante de Venezuela. Felicidades pasaste a ser parte de la historia. Ernesto Garcia MacGregor y Alfredo Rincón, seguramente nos ilustraran.

CARABOBO Grave el problema del agua y de la crisis económica y el Gobernador Lacava pura pantalla.

ESTO NO HA TERMINADO

Mis queridos amigo, tan solo diré: Viví para contarlo. No sé, si en la próxima lo soportaré.

#Caigaquiencaiga Insólito lo que SUCEDIÓ aquí en #Mcbo ocurre: saqueadores visitaban los sitios antes y negociaban con dueños para entrar y llevarse todo sin dañar personal ni instalaciones, lo cual en muchos casos no cumplieron.

MI AMIGO CARLOS ALAIMO sobre la situación de los partidos alrededor del Presidente Guaido, opina que “hay unidad para llegar y si existe sectarismo para gobernar” ¿Por qué lo diría? También opinó el empresario y político sobre lo mal parado que quedo Diosdado con la llegada de Guaido nuevamente en Venezuela, afirmo que el segundo lo que tiene es un “Mazo blando” y no “dando”, como se identifica su programa.

ATENTOS Elliott Abrams, delegado del gobierno de Donald Trump para la crisis venezolano, mantiene firme su mensaje cada vez que es entrevistado, es decir, descarta una acción militar, salvo que la dictadura detenga al Presidente Guaido. Abrams es un personaje polémico y hay que escuchar muy entrelineas sus palabras.

RECUPERACIÓN Mucho Antes del apagón, exactamente el 13 de agosto del 2018, el experto Ricardo Hausmann señalaba: “Se necesitan montos récord para eventual “plan rescate” a Venezuela. Una estimación reciente plantea donaciones y créditos que llegarían a los 80 mil millones de dólares. No hay crisis en Latinoamérica que la historia recoja y llegue a los niveles de lo que vive hoy Venezuela”, afirmo el economista, ex ministro de 1992-93 y actualmente docente en Harvard. Aseguró que un plan de rescate que permita, para 2030, recuperar aunque sea los niveles de vida de 2012, sería un enorme éxito. Imaginemos las cifras indexadas a la fecha.

¿Cuántos venezolanos más deben morir antes de que los responsables de resolver hagan algo? O seguirán el mismo camino de tolerancia y sobrevivencia de otras dictaduras, como lo denuncia Diego Arria. Hasta uno empieza a dudar, es inevitable. Mantener la fe no es fácil, oramos a diario para permanecer en la lucha.

Posdata: Cargar la batería del celular y tener de vez en cuando megas, es una proeza.