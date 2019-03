Fin de mundo… Los grandes cambios que hará Twitter que a muchos NO les gustarán

Recientemente los responsables de Twitter han anunciaod una serie de cambios importantes que llegarían a la plataforma en un futuro cercano. Entre ellos destaca la desaparición de los números en los “me gusta” y los retweets, así como un protagonismo mucho mayor del uso de la cámara en la aplicación.

Por: Marco Gonzálvez | IGN

“Vamos a cambiar el producto y a cambiar las políticas para conseguir unas conversaciones más saludables”, decía Keith Coleman, head of consumer product. También hacía alusión que intentarán combatir los engaños y las noticias falsas con mayor rapidez y de una forma más proactiva con estos cambios.

Va a resultar realmente entretenido ver cómo la comunidad se toma estos cambios, pero especialmente serán esas empresas que han usado Twitter y sus métricas como principal vías de promoción las que decidan si esto es viable o no.

Notice our new prototype? @jack and I named and designed it based on old times. It’s called, “twttr." The bird flew away from the app icon representing: Simplicity. Blue sky thinking. We’re re-working. Not there yet; hence, no logo. Bold and a little weird. #LetsHaveAConvo pic.twitter.com/WaNR2mOXO9

— Biz Stone (@biz) March 11, 2019