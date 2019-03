Por qué Bolton cree que Rusia debe tomar la decisión inteligente de apoyar al presidente (E) Guaidó

El Asesor de Seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, consideró este jueves que Rusia debe tomar la decisión de apoyar al presidente (E) Juan Guaidó en la transición de Venezuela

Bolton compartió un mensaje en su cuenta de Twitter, en el que aconseja al territorio ruso de cuál es el mejor camino para intentar recuperar su inversión en el país venezolano tras “apoyar” a Nicolás Maduro.

“Rusia no debe doblar en una mala apuesta. Tiene 10 mil millones de dólares que nunca recuperará si sigue apoyando la usurpación de Maduro. Rusba tiene que tomar la decisión inteligente de apoyar la transición del presidente encargado Guaidó hacia la prosperidad”, escribió.

Russia should not double down on a bad bet. It has $10 billion that it will never recover if it continues to support Maduro & usurp democracy in Venezuela. Russia should make the smart choice & support Interim President Guaido’s transition to prosperity. https://t.co/zt0aC1w2Hr

— John Bolton (@AmbJohnBolton) 14 de marzo de 2019