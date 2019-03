Todos los diplomáticos estadounidenses salieron de Venezuela, dice Pompeo

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo aseguró este jueves 14 de marzo que todos los diplomáticos estadounidenses restantes en Venezuela han salido del país tal como se acordó a principios de esta semana.

lapatilla.com

Un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea estadounidense arribó esta mañana al país para retirar al cuerpo diplomático, integrado por 22 personas.

Pompeo detalló en su cuenta en Twitter que siguen firmes en nuestro apoyo al pueblo venezolano y a Juan Guaidó para volver una Venezuela libre y democrática.

All remaining U.S. diplomats in #Venezuela have departed for the time being. We remain firm in our support for Venezuelan people and @jguaido and look forward to returning to a free & democratic Venezuela. #EstamosUnidosVE

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) March 14, 2019