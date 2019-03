Bolton a Maduro: Tome medidas concretas para promover la democracia o enfrente más sanciones

El Asesor de Seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, lanzó este viernes una nueva advertencia a Nicolás Maduro de que debe tomar medidas concretas para promover la democracia en Venezuela o enfrentará nuevas sanciones de EEUU.

Bolton mencionó desde su cuenta de Twitter las opciones que le quedan a Maduro para que termine con la crisis que vive el país venezolano si no deja la corrupción.

“Continuaremos responsabilizando a Maduro, a sus amigos y a sus familias por la corrupción y el saqueo de los recursos de Venezuela. Usted tiene una opción: Tomar medidas concretas para promover la democracia, proteger a los civiles y permitir la ayuda humanitaria; O enfrentar sanciones y aislamiento”, escribió.

We will continue to hold Maduro, his cronies, and their families accountable for corruption and plundering Venezuela’s resources. You have a choice: take concrete steps to promote democracy, protect civilians and allow in humanitarian aid; or face sanctions and isolation.

