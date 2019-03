En Fotos: Trump se reunió en el Pentágono en compañía de Pence y Bolton

Click to email this to a friend (Opens in new window)

A través de reportes en las redes sociales, se conoció que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitó el Pentágono este viernes, la cual es la sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos en compañía del Vicepresidente, Mike Pence y el Asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton.

lapatilla.com

Según lo publicado por el periodista de la cadena Fox News, Lucas Tomlinson, Trump llegó sin comentarios a la prensa a reunirse “en una sala de conferencias segura con el mejor latón del Pentágono”, indicó además que el Secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo ya se encontraba en el lugar.

En este mismo orden, la corresponsal de The Washington Post, Anne Rumsey Gearan, informó que el subsecretario principal de prensa de la Casa Blanca, Hogan Gidley, comentó que “hoy en el Pentágono, el Presidente recibió una sesión informativa dirigida por oficiales militares y miembros de su equipo de seguridad nacional”.

Pres. Trump arrives at Pentagon for meeting in secure conference room with top Pentagon brass. Vice President Pence and John Bolton accompanied president, no remarks to press entering building. Pompeo seen arriving earlier.

This has to be the least revealing readout ever issued: “Today at the Pentagon, the President received a briefing conducted by military officials and members of his national security team.” – White House Principal Deputy Press Secretary Hogan Gidley

