ME LO DIJO UN PAJARITO | Han perdido, por Yrmana Almarza

No hay perdón, no puede haberlo… Siempre nos preguntamos qué iban hacer, cómo se iban a desquitar los rojos la derrota por la llegada de Guaidó, por esa salida y entrada en la que el joven ingeniero hoy no sólo Presidente encargado de Venezuela sino líder y unificador de la nueva Venezuela los hizo para quedar como unos soberanos pendejos, como unos brabucones que sólo gritan y que nadie obedece ya. El silencio tras el retorno de Guaidó fue el indicador que nos hizo pensar a muchos que algo tramaban y así fue. No nos equivocamos. La podredumbre de sus negras almas brotó; el vaticinio de Delcy Rodríguez se cumplió y lo que comenzó como una falla técnica lo transformaron en un martirio, en un infierno, en un cataclismo de seis días para todos dentro y fuera del país. Ocho días llevamos los venezolanos sufriendo por la falta de electricidad pues hoy siguen sectores a oscuras y las fuertes fallas en la fluctuación obligan a apagar los equipos. Hoy sigue el sufrir por la falta total de agua potable y tras los saqueos por la ausencia absoluta de dinero en efectivo, medicinas y alimentos. Los que están adentro han vivido las peores vejaciones y quienes están afuera perdieron la paz al no poder saber nada de los suyos. Los verdugos del régimen debilitaron la imagen de Guaidó al mostrarlo como el líder que no solicitó la intervención extranjera de inmediato, lograron que el pueblo que le reclamara y le reprochara de manera momentánea pero Guaidó mostró que hay un plan, que hay que apegarse a él. Pero el régimen se destacó con su máximo logro: cavar más hondo su propia tumba. Hoy no hay alma en el país que no sepa que lo sucedido es responsabilidad única y exclusivamente de los usurpadores. Hoy no tienen duda en la Comunidad Internacional que el apagón fue intencional toda vez que con la llegada al país de la misión de ONU, comenzaron a restablecer de forma progresiva el flujo eléctrico… ya no importa si el régimen cuenta con el apoyo de los cubanos o un solo cubano, ya no importa si Rusia o China los oxigenan, ya no importa si los Generales del Alto Mando y los Jueces del Tribunal Supremo de Justicia los sostienen, ya no importa que sus panas del ELN, las FARC, Hamás y Hezbolá y otros grupos armados criollos e irregulares extranjeros sean su ejército: ellos perdieron, perdieron en su propio juego. Aunque destruyan todo en el minuto final, aunque exploten el país en el segundo final ellos han perdido y están perdidos. Con sólo dos meses de Guaidó ellos han quedado al descubierto en su maldad, en sus barbaries, han mostrado su verdadero rostro y han demostrado de lo que son capaces. Ellos mismos se han encargado de ser imperdonables para el país y para el mundo, ellos mismos se han encargado de justificar cualquier acción en su contra. Guaidó los descaretó pero lo mejor es que los frenó. Maduro, Cabello y Padrino están paralíticos, todo lo que hacen les sale mal, ya no tiene el efecto que esperan y por eso, sólo les queda destruir todo lo que tienen a la mano, como la electricidad. Maduro, en la última cadena dijo que debemos prepararnos con velas, con linternas, con baterías porque eso es todo lo que pueden hacer, volver a apagar la luz, volver a prender el infierno. El fin les ha llegado y por eso sólo les queda hacer del final, de su final, un infierno para todos. Lo que ellos no saben, es que este país, lo levantamos porque lo levantamos.

¿Pero qué fue lo que pasó?… Lo que pasó fue un ensayo de guerra. Usted puede decir lo que quiera y pensar lo que le dé paz mental y espiritual pero lo que pasó fue un ensayo de guerra. No estoy en la cabeza de ellos y Dios me libre de estarlo, pero les aseguro que alguno ha dicho que si les toca irse, entonces se llevarán por delante todo y a todos. Esto lo aprendí en mi curso de Corresponsal de Guerra hace mucho tiempo bajo la instrucción del equipo de Fuerzas Especiales del Ejército Venezolano. ¿Qué hace el enemigo frente a una amenaza real de acción bélica? Te quitan el agua, la energía, la comida, te quitan la gasolina, tumban las comunicaciones y todo lo que es vital porque así le resta posibilidad de combate a su enemigo. Hoy el enemigo del Gobierno es el pueblo todo que ya no le obedece, el mismo que ya no controla, el que ya no puede dominar ni manipular porque a todo nivel, está con Guaidó quien hoy, es el hombre que representa el cambio, el futuro hacia la Venezuela que soñamos. Padrino, los Rodríguez, los cubanos, los rusos, Maduro y todos ellos, nos dieron nuestro ensayo de guerra. Por eso Maduro dijo prepárense con más velas, baterías, linternas, agua, comida: ellos van a la guerra pero no van solos, nos llevan con ellos porque saben que están perdidos. Maduro pide lealtad a los colectivos, pide que no lo dejen solo porque él, el hijo de Chávez, está dando la cara; no ha huido. Guaidó dio golpes certeros, buscó afuera lo que sabía que jamás encontraría dentro del país, a los operadores correctos para cercar, acorralar y despojar al régimen. Ya lo que queda es sacarlo de allí, por eso Guaidó dijo que pronto vamos a buscar su oficina en Miraflores. En este punto, la única cosa buena que puede hacer Maduro es irse y a Guaidó, el único recurso que le queda si Maduro no renuncia es la intervención militar. Terrible responsabilidad, pero la verdad es que el venezolano quiere una solución, pase lo que pase, muera quien muera, la gente lo que quiere es una solución. Un mes más de Guaidó sin salir de Maduro y Guaidó se quema, lo queman los opositores, lo quema el pueblo que quiere el cambio, se quema porque al final, con Maduro ya aprendimos que no hubo patria ni socialismo ni felicidad, sabemos que con él sólo hay dolor, muerte, desastre y devastación, de él esperamos que nos vuelva a sumergir en las profundidades el inframundo, pero de Guaidó, de Guaidó esperamos que termine con la pesadilla y que salga de Maduro.

Y es así… ¿Cuántos venezolanos perdieron la vida a causa del apagón? Son incontables las personas que jamás debieron morir pero Venezuela no se las atribuye a Guaidó a pesar de la matriz de opinión de falta de coraje que el régimen pretendió crearle; se las atribuyen al régimen. A Guaidó no le han reclamado por el primer fallecido. Con Guaidó estamos dispuestos a todo y aunque lógicamente el clima haya bajado porque después del desgaste físico, mental y emocional de pasar seis días sin electricidad, de venir de no menos de 20 días sin agua, de estar sin dinero, sin alimentos y sin medicinas, sin seguridad y en zozobra permanente, con la parcial restitución del sistema eléctrico la gente busca descansar, reponer la despensa y ver cómo resuelve lo inmediato. A Guaidó también le corre el reloj.

Sádicos, enfermos… No me cabe la menor duda, quienes están usurpando el poder son miserables de mente y espíritu. Sometieron al país al mayor de los sadismos políticos que jamás se ha registrado en nuestra historia. Quienes siguen ideológica y prácticamente al chavismo y al madurismo y se hicieron llamar el pueblo leal de Chávez, su ejército socialista, “el hombre nuevo” fueron quienes saquearon, robaron y arruinaron al vecino comerciante, al empresario bajo la excusa del hambre y la desesperación. Con uniforme o sin él, cometieron vandalismo y hoy no pueden decir que no son culpables del arrase y destrucción de ciudades enteras como Maracaibo por ejemplo, en donde lo único que quedó en pie fueron los negocios del hampón que está sentado en la Gobernación del Zulia. Sólo los negocios de Prieto con sus socios árabes y criollos recibieron apoyo y custodia policial, los demás negocios los dejaron a su suerte. La Cámara de Comercio y Fedecámaras en la región dan cuenta de 500 negocios destruidos y de pérdidas que superan los 20 millones de dólares. A mi juicio, hay más comercios destruidos y el monto es superior. Hay pérdidas totales, negocios que jamás se volverán a levantar porque estos actos vandálicos, única y absoluta responsabilidad de un régimen miserable y sus seguidores socialistas, los quebraron. Toda la información que manejo es que la orden, en el caso del Zulia, fue dada por Omar Prieto para cometer los saqueos vandálicos contra los comercios y empresas. Para el gobernante sólo 40 comercios fueron afectados durante el apagón. Gracias a Dios, Prieto y su combo están la lista de quienes hay que sacar del poder para siempre y ellos lo saben, lo saben tanto que por eso fue que se hizo grabar un video con el Alto Mando Militar zuliano, en oración, en el que decía que ellos, no levantaron sus armas contra el pueblo durante la barbarie del apagón y son leales al difunto Chávez. Prieto y sus socios siguen viendo cómo le sacan provecho a la situación actual en Maracaibo y el Zulia, este jueves instalaron un parapeto bajo el nombre de Estado Mayor para el tema alimentario con empresarios afectados por los saqueos, el Ministerio de Alimentación que manejan los militares y el de Comercio Nacional y el de Producción Agrícola y Tierras. De menos mal les queda poco, ellos saben que están en la cuerda floja.

En la raspadera… Así están los rojos en todas las instituciones de Gobierno. Acá en Zulia me dicen que los directores de la revolución se han “blindado” y han sacado hasta los lampazos y cambiándolos por dólares para “resguardarse si pasa algo”. Los rojos saben que el fin los acecha.

En Mara… En los municipios alejados de la acción de los medios de comunicación y del ojo de los periodistas críticos, suceden cosas al margen de la ley cuando sus gobernantes son permisivos. En el Municipio Mara durante el apagón, aunque no se reportaron desastre como en el Municipio Cabimas donde no quedó ni un abasto familiar en pie, hubo un saqueo a unos depósitos de comida muy particulares. Se trata del saqueo a los galpones de acopio de la guerrilla colombiana ubicados en el Municipio Mara, justo en Santa Cruz de Mara. Estos galpones son el depósito de los alimentos del ejército de colaboradores de los irregulares. A raíz del saqueo, se impuso un toque de queda, lo impuso la guerrilla, sí la guerrilla o “Los Botas de Caucho” como les dicen en Mara. El lunes, una turba de gente llegó a los galpones porque para nadie en la zona es un secreto que en esos galpones, cerrados, hay alimentos y por órdenes de los jefes, los encargados repartieron alimentos, pan y otros productos a la gente. El martes, otra turba de gente saqueó el galpón, lo vaciaron y pensaron que nada iba a suceder. “Los Botas de Caucho” empezaron cuadra por cuadra y casa por casa a rescatar la comida saqueada y para eso, impusieron el toque de queda. En el acto, los saqueadores cargaron con mobiliario y computadores, donde se almacena información súper delicada y muy pero muy comprometedora. Estos dueños del galpón y de la mercancía con el permiso de las Autoridades civiles y policiales del Municipio Mara informaron a la gente que hasta que no recuperaran hasta el último gramo de comida hurtada y todo el mobiliario y equipos robados nadie en Mara podía dormir con la puerta cerrada, puerta cerrada puerta echada al suelo y así fue. “Los Botas de Caucho” sólo se llevaron su mercancía y sus corotos, a nadie le quitaron nada que no fuera de ellos. Estos galpones quedan al fondo de la casa de una familia muy pudiente de la zona y que son identificados como los dueños de los galpones quienes se dedican al financiamiento y amparo de los miembros de bandas delictivas organizadas que operan no sólo en este Municipio sino en La Cañada, Maracaibo, San Francisco y La Guajira. Es específicamente por la Plaza de San Cruz, por allí por la Iglesia, por donde están los locales que toda la vida han vendido los corotos para ir a la playa.

Alarma…No se trata del Estado de Alarma que decretó Guaidó, no, se trata del alarma que existe en Chile, donde se habla que este fin de semana se dará la operación libertad para Venezuela por parte de los Estados Unidos. Existe un protocolo, una serie de pasos que se dan previos a que Estados Unidos haga operaciones y es que mandan a salir al cuerpo diplomático que tengan acreditado en ese país, piden a sus nacionales que abandonen el país y reparten químicos para potabilizar el agua. Hoy, en Caracas, se estará haciendo una jornada de entrega gratuita de kits de cloro para la purificación del agua en la sede de la Policía de Baruta, en el sector conocido como Piedra Azul. Soy de las que cree que el régimen se volvió a equivocar al quitarnos la electricidad porque con eso, lo que hizo fue darles un simulador a los gringos y sus aliados. Definitivamente, cuando tu enemigo está cavando su propia tumba lo mejor es no quitarle la pala.

Gracias… No quiero terminar esta columna sin darles las gracias a todos los médicos y el personal de salud de los diferentes hospitales públicos del país que dieron su vida para salvar vidas. Pudimos ver cómo entregaron su alma en cada caso y como lucharon y pelearon por la vidas de sus pacientes. Viene a mi mente el video de unas médicos salvando a un bebé en una cesárea postmorten, sí, postmorten. Quiero dar las gracias a las madres valientes que salieron a la calle en medio del desastre a buscar agua, alimentos para sus hijos y su familias, a esa madre que en brazos llegó hasta la morgue para entregar el cuerpo sin vida de su hija de 19 años que falleció por desnutrición. Quiero agradecer desde lo más profundo de mi corazón a todos mis colegas que no dejaron de informar, sacaron la electricidad de donde no existía para reportar al mundo la verdad de Venezuela. Gracias a cada comerciante que cuando comenzó el infierno cobró 10 o más dólares por una bolsa de hielo, y uno o más dólares por prestar su planta eléctrica para cargar un teléfono móvil o licuar un alimento para los bebés o recargar un ventilador, una lámpara; gracias, ustedes son la gente que no queremos en este país y a la que le daremos la espalda muy pronto. Ustedes tendrán que cambiar a juro. Gracias también a las cadenas de restaurantes familiares y comerciales que al ver lo que hicieron sus colegas comerciantes, prendieron sus plantas para regalar cargas a los teléfonos y otros equipos, gracias a todos por regalar agua, sopa, jugos, por ofrecer enfriar las insulinas y los tratamientos para las quimios, gracias a todos los que regalaron las carnes, los quesos, las cremas y perdón, perdón esos vecinos chavistas y no chavistas que los saquearon y les destruyeron sus comercios. Ellos están bien identificados por ustedes y por nosotros y en la nueva Venezuela tendrán que cambiar a juro porque si no cambian serán delincuentes y como delincuentes la justicia los enfrentará. Gracias, gracias a todos. Ustedes son el país bueno y decente que viene, la gran Venezuela por venir.

El sábado… Guaidó convoca para asambleas mañana sábado: el motivo es el cede de la usurpación. Las piezas del ajedrez siguen en movimiento.

Hasta la semana que viene… Cierro esta columna diciéndoles que es obligado estar pilas. Al cierre recibo la información de Mike Pompeo en la que expresa clara y abiertamente que están decididos a ingresar la ayuda a Venezuela, es decir, ellos vienen porque vienen. Guaidó manifestó esta semana su intención firme de ingresar ayuda humanitaria al país tras los sucesos desatados por el apagón que nos sumergió en el desastre por seis días. Guaidó expresó que si el régimen de Maduro impedía la entrada de la ayuda él convocaría la activación del artículo 187 de nuestra Constitución. Estoy obligada a hacerles ver que así como el Gobierno no pudo hacer nada para impedir la llegada de Guaidó por el Aeropuerto Simón Bolívar, en esta oportunidad está en las mismas, no va a poder impedir la entrada de ayuda humanitaria como lo hizo el 23F. También debo acotar que aún no se cuenta con el suficiente apoyo militar criollo para que se dé una operación conjunta de intervención armada contra los usurpadores. Se necesita, por lo menos, contar con los mandos medios para que se pueda asumir las responsabilidades del momento y que se hagan los enfrentamientos correspondientes en el contexto criollo y evitar que la confrontación sea con gente de afuera. La guerra siempre es peor al infierno y por eso es siempre la última opción. Otra cosa que quiero destacar es que no se coman el cuento que la guerra será una invasión devastadora, no; desde el mismo Estados Unidos se ha dicho que esto podría ser una operación quirúrgica con un mínimo de costos, sin embargo, no hay que desestimar que los grupos armados e irregulares extranjeros afectos al Gobierno den lidia y sean quienes realmente pongan tensa la situación y digo que son ellos y no Maduro y su combo, no los militares quienes pongan resistencia frente a una intervención. Es bien sabido que de darse una confrontación armada, las tropas abandonarán sus puestos, tal y como abandonaron las filas cuando explotó el dron en Caracas. Pocos van a hacer frente a una intervención y no por estar de acuerdo o en desacuerdo con ella o con Maduro y el régimen, sino porque nuestros militares son cada vez menos en número dentro de los cuarteles y no están acostumbrados a la pelea, sino a vivir tranquilos, en paz, a vivir de prebendas, de regalos… ellos no tienen cultura de lucha cuerpo a cuerpo, bala a bala, mina a mina pero los irregulares locales como los círculos bolivarianos, los colectivos o grupos de choque así como los guerrilleros y terroristas que viven en nuestro país, esos sí saben lo que es matar o morir.

Nos leemos la semana que viene y como les digo, este fin de semana debe venir con mejores noticias, con muy buenas noticias.

Yrmana Almarza|@Yrmana