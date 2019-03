Saqueos acaban con 198 locales en el centro de Maracaibo

Posteado en: Actualidad, Regionales

De los 295 locales que tiene el centro comercial Ciudad Chinita, ubicado en el centro de Maracaibo, saquearon 198 y de ese grupo, 68 son pérdida total. “El desastre ocurrió el lunes 11 de marzo a las 3.00 de la tarde, a plena luz del día, así que cómo es posible que no nos hayan defendido, cómo es posible que no nos resguardaron”. Así lo reseña laverdad.com

En el piso hay pedazos de vidrios, puertas y vidrieras destrozadas y santamarías destruidas. Se lo llevaron todo de la farmacia, de zapaterías, de tiendas de ropa y zapatos. Se llevaron neveras, celulares y computadoras.

“Lo primero con lo que cargaron fueron los celulares, después las neveras y la ropa. Eso no se lo van a comer. Eso no es hambre”.

Las declaraciones son de Amalia Azrak, administradora y propietaria de locales en el mall.

“Tienda de ropa, farmacia, muchas de verdad quedaron desvalijadas. Siento impotencia, no sé qué decir, aquí todo venimos s trabajar y hemos trabajado duro durante muchos años, esto no se llama hambre. Quien quiere comer come pan, harina, pero no zapatos, no muebles, no celulares”.

En Ciudad Chinita no hay supermercados, no hay ventas de comida.

“Cuando recuerda ese día se desespera. “Desde la mañana estábamos en comunicación toda la directiva y estábamos buscando hablar con la Guardia, policía o quienes fueran para que nos protegieran. El clima estaba tenso”.

Ningún organismo de seguridad llegó, “si no es por los mismos propietarios que entraron a proteger al centro comercial, quedaría menos, no quedaría nada”.

Cuando habla de retomar las actividades en el centro comercial se le quiebra la voz. Hay opiniones divididas.

“Hay muchos que lograron arreglar los vidrios de sus tiendas, de las que les partieron. Algunos están muy tristes, otros no quieren volver a abrir. Unos se quieren marchar del país. Unos lloraron, otros gritaron. Otros dicen que ánimo, que vamos a seguir porque somos una familia”.

Azrak se refirió a las declaraciones del gobernador del Zulia, Omar Prieto. Dice que cuando lo escuchó se indignó.

“Estoy muy molesta. No se puede salir a decir que fueron saqueados 40 locales cuando nada más en Chinita fueron 68 pérdida total. No se puede tapar el sol con un dedo, que digan la verdad, que lamentan, que den una palabra de aliento a ese pobre comerciante que trabaja 12 horas diarias. Pero no así no, no hay que pisotear al comerciante, hay que ayudarlo”.

La administradora del centro comercial les dijo a las autoridades: “Deben saber que sin el comerciante no hay trabajo. Nosotros damos muchas fuentes de trabajo. Muchas familias venezolanas comen del comerciante, no hay que tratarlo así, hay que protegerlo”.

Otro de los directivos que no quiso dar su nombre, porque asegura que está amenazado. Se pregunta: “¿Por qué Maracaibo es la ciudad más saqueada de Venezuela? Nosotros necesitamos esa respuesta. Nadie nos protege, no puede ser que tengamos que pagar para que nos protejan”.