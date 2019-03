Trump condena la masacre en mezquitas de Nueva Zelanda

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, condenó como una “horrible masacre” los ataques en dos mezquitas de Nueva Zelanda este viernes, que dejaron al menos 49 muertos y decenas de heridos.

“Mis más sinceras condolencias y mis mejores deseos a la gente de Nueva Zelanda tras la horrible masacre en las mezquitas. 49 inocentes han muerto sin sentido, con muchos más heridos de gravedad. Estados Unidos respalda a Nueva Zelanda en todo lo que podamos hacer“, tuiteó Trump. Momentos antes su portavoz, Sarah Sanders, también condenó el “despiadado acto de odio” ocurrido en la ciudad de Christchurch.

My warmest sympathy and best wishes goes out to the people of New Zealand after the horrible massacre in the Mosques. 49 innocent people have so senselessly died, with so many more seriously injured. The U.S. stands by New Zealand for anything we can do. God bless all!

