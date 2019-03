Viviana Gibelli anuncia su retiro de la radio por contagiosa enfermedad

View this post on Instagram

En estos días tan difíciles para Venezuela mantenerlos informados a través de @circuitoonda ha sido para todos un gran compromiso. El que puedan recibir información veraz en estos momentos es hacerles saber QUE NO ESTÁN SOLOS. • Quiero reconocer el trabajo de todos mis compañeros y el orgullo tan grande de trabajar para este gran circuito. Fuimos los únicos al aire. Gracias por sus comentarios. • Ahora, me diagnosticaron HEPATITIS A Y no podré acompañarlos por varias semanas. Me siento muy mal, es delicado y debo tener REPOSO ABSOLUTO para sanarme. No saben lo difícil que es para mi, ustedes me conocen y más en estos momentos en donde no solo es acompañarlos en la radio sino en la calle cada vez que tengamos que estar para recuperar nuestro país. Hay un brote de hepatitis A, cuídense es lo que puedo decirles. Les envío un abrazo y por aquí estoy, como siempre, ayudando en todo lo que pueda. • #vivoyagradezco #vivirviviana @circuitoonda