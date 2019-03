Bolton celebra que el BID reconozca a Hausmann como representante de Venezuela

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El Asesor de Seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, celebró este sábado que desde el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) reconozcan a Ricardo Hausmann como representante de Venezuela ante el organismo.

Señaló que que esto es un paso importante para la reconstrucción del país y una ayuda directa para salir del régimen.

“Los países del BID votaron abrumadoramente para afirmar que el candidato del Presidente interino guaido era el representante del BID para Venezuela. Este es un paso importante hacia la futura reconstrucción y prosperidad de Venezuela libre de la corrupción de maduro”, dijo.

The countries of the IDB overwhelmingly voted to affirm Interim President Guaido’s nominee as the IDB representative for Venezuela. This is an important step towards the future reconstruction and prosperity of Venezuela free from Maduro’s corruption.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) 16 de marzo de 2019