Marco Rubio: Guaidó demostró que la resistencia contra Maduro crece muy fuerte

El senador por Florida de EEUU, Marco Rubio, señaló este sábado que el presidente (E) de Venezuela, Juan Guaidó, demostró que la resistencia contra Maduro crece muy fuerte fuera de Caracas.

lapatilla.com

Rubio compartió un mensaje en su cuenta de Twitter donde expresó su felicidad tras ver la cantidad de venezolanos concentrados en Valencia, estado Carabobo, para respaldar a Guaidó.

“No se puede amenazar o sobornar a la gente para que vaya a marchas como Maduro lo hace. Pero hoy (sábado) tenía una participación sorprendentemente grande en Valencia. La resistencia conta Maduro, especialmente fuera de Caracas, está creciendo muy fuerte”, escribió.

He can’t threaten or bribe people to come to rallies like the #MaduroRegime does. But today @jguaido had a surprisingly large turnout in #Valencia #Venezuela. The resistance to #Maduro, especially outside of Caracas is growing very strong. pic.twitter.com/i8SgOkrEM2

— Marco Rubio (@marcorubio) 16 de marzo de 2019