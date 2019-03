¡Rompió el silencio! Alex Rodríguez habló tras el escándalo de su presunta infidelidad a Jennifer López

Hace una semana, Jennifer Lopez regresó de una escapada romántica en las islas Bahamas con un anillo de diamantes en su mano: después de dos años de relación sentimental, el astro del béisbol, Álex Rodríguez, le había pedido matrimonio.

Por Infobae

“Dijo que sí” escribió el ex deportista en Instagram, junto a una imagen en la que aparecían sus manos entrelazadas y el anillo, valorado en cerca de USD 5.000.000.

Lo que no imaginaban entonces era el escándalo que se desataría tras el anuncio de su compromiso. El ex beisbolista José Canseco hizo tronar Hollywood al asegurar a través de twitter que Alex Rodríguez había sido infiel a la diva del Bronx.

“Viendo a J.Lo enviándole un mensaje de texto a Alex Rodríguez, poco sabe ella que la está engañando con mi ex esposa Jessica”, escribió Canseco en su perfil.

“Pobre chica, ella no tiene ni idea de quién es él” añadió.

Watching World of Dance watching J.Lo text Alex Rodriguez little does she know that he is cheating on her with my ex-wife Jessica poor girl she has no idea who he really is

— Jose Canseco (@JoseCanseco) March 11, 2019