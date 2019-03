José Gato Briceño: Ni pa’ agarrar impulso – Es el final

Posteado en: Opinión

Nadie, ni los más escépticos países indiferentes a la tragedia de otros, ni siquiera los disociados y mentirosos compulsivos de la dictadura comunista que destruyó a mi país, pueden negar que Venezuela por su estratégica ubicación geopolítica en el hemisferio , sus riquezas naturales y la entrega de su soberanía al combo de los Castro se ha convertido en el ojo del huracán de este lado del mundo y afecta a buena parte del resto del planeta ; no es gratis la preocupación de muchos gobiernos y pueblos pues la amenaza que representan esos monos con escopeta, esos traidores mayúsculos, esos expertos en la rapiña de nuestros minerales es de dimensiones colosales. ¿Porque ahora luego de 20 años de camino hacia la desgracia de un pueblo entero si nos voltean a mirar y a condolerse de nuestro grito de desesperación?.

Es ahora, cuando han confluido todas las condiciones, casi imposibles de juntar, para que se pueda delinear y ejecutar el plan para extirpar este flagelo mundial : el comunismo y es ahora el momento que ni los Estados Unidos ni los países afectados por la vileza que conlleva ese ignominioso sistema que solo trae pobreza y terror , van a dejar pasar esta esplendororosa oportunidad.

Se garantizaría:

Cero apoyo y desmovilización de ELN Y FARC , expulsar de nuestro territorio a terroristas del medio oriente (hezbolá, Hamas), Cuba sin dinero malhabido quedaría disminuido, desmantelamiento de las redes de droga y eliminación de canales institucionales permisivos y promotores del narcotráfico.

Las grandes potencias sentadas dándole forma a la acción a seguir, conversaciones semanales entre EEUU y Rusia, movimientos de equipos de reconocimiento por las fronteras venezolanas, nada de eso es un amago de bravucones, es planificación estratégica de la buena.

Es un golpe a la médula de estas células dañinas que pretenden seguir destruyendo sociedades y progreso. Todo lo dicho junto con la condición constitucional legítima de tener un presidente encargado que ha asumido su tarea de buscar internamente la salida del usurpador a como de lugar, no hay chance de echar para atrás, ni p’agarrar impulso hermanos.

Mientras tanto en su mundo del malandrismo sin límites, los maestros cleptocratas Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y sus lacayos quienes representan al grupo de rufianes mas desvergonzados que se haya podido ver en todo el mundo; no nada más profundizaron y permitieron un gran ejército de ocupación cubana en todo el territorio que hoy somete y tortura a nuestros oficiales de F.A.N y a toda la población civil, si no que también lograron dañar todo el estado . No existe una sola institución que no esté desbaratada, carcomida, prostituida por ellos, sus familiares o esbirros lacayos

El apagón de la semana pasada dejó como resultado, muchas muertes, saqueos, pérdida millonarias incuantificables, si antes del apagón la economía estaba casi en ruinas, sin posibilidad de recuperación en el horizonte, el escenario que surge ahora es peor. Saben que el sector eléctrico seguirá siendo una catástrofe, la producción petrolera por debajo del millón de barriles diarios. Las estadísticas de muertes en todo el país del año pasado llegaron a 34 mil personas, este año tiene el añadido de las muertes por hambre, por falta de medicamentos, la mortandad en nuestros hospitales pudiéramos pasar en todo el país a más de 50 mil muertes.

Por esto, insisto en que los malandros no respetan leyes, ni salen con diálogos, no dejemos de lado el requerimiento de auxilio militar, respetando la posición de algunos Venezolanos y algunos aliados internacionales quienes no consideran viable la intervención militar libertadora pues obviamente se intuye violencia y más dolor . Les pido que consideren que esta preocupacion debe ser desechada pues la guerra a campo abierto quedó en épocas pasadas, la tecnología está tan avanzada que ya los tienen ubicados, sería una operación quirúrgica con finos bisturí, todos los escondites en dónde están los tienen ubicados, el alto mando militar, los cubanos, Nicolás, Diosdado, los hermanos Rodríguez, Iris, Pedro Carreño Con coordenadas precisas.

Esta etapa final de la dictadura todo el mundo sabe que está dirigida personalmente por el militar cubano Ramiro Valdez de 86 años, alias “charco de sangre” , es su última carta y por donde lo miremos es la etapa terminal de esta cruel narcotirania pues firme y sin dudas la hoja de ruta de nuestra libertad está en avance y tenemos que reiterarle nuestro incondicional apoyo al presidente ( E ) Juan Guaidó quien tiene asesores, que no son unos simples concha’e chicharos, son personas experimentadas y de experiencia. No se dan pasos que entren en contradicción y las acciones del presidente Guaidó movilizando a lo interno y los gringos a lo externo nos indican que vamos bien.

No se olviden que la campaña para la reelección de Donald Trump es con triunfos internacionales que promuevan ampliar la seguridad nacional de Estados Unidos, con pocos avances en Corea del Norte , no va a perder el chance como dije al principio de liberar a medio mundo de este germen podrido representado por la narcotirania Venezolana, eso está de anteojitos, la libertad de Venezuela es como tirar un tiro al suelo. Pienso que los gringos no echan potes de humos ni juegan carrito, el último movimiento antes de tomar decisiones más directas fue sacar todo el personal diplomático de la embajada de Venezuela y eso nos indica que falta muy poco para el desenlace. Igualmente el llamado que hizo Nicolás Maduro a los colectivos asesinos de mantenerse activos asesinando en las calles nos indica que ya los testículos le llegaron al cuello.

El pasado diciembre no se vislumbraba una luz al final del túnel, hoy ya vemos un gran sol resplandeciente lleno de esperanza de que Venezuela será nuevamente un país libre e independiente y no una provincia de una pobre isla arruinada y secuestrada por unos narcotiranos durante 60 años.

Serán días, semanas o algunos meses de pugna pero seremos libres y volveremos los más de 5 millones de Venezolanos a dar lo mejor de cada uno para la reconstrucción de nuestra amada patria, vislumbro con fe ese momento desde la cárcel del exilio con lo único que me queda MI PLUMA Y MI PALABRA

José Gregorio Briceño Torrealba

“El Gato” Briceño

