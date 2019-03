Trump urge a General Motors a reabrir su planta en Ohio: ¡Rápido!

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha instado este sábado a la constructora de coches General Motors a reabrir una de sus plantas de producción en el estado de Ohio, 10 días después de que la fábrica hiciera su último Chevrolet Cruze, reseña Europa Press

Por lapatilla.com

El último vehículo salió de la línea de ensamblaje el pasado miércoles en la planta de Lordstown, Ohio, la primera de cinco fábricas en Norteamérica en dejar de producir este año. Además marcó el final de la fabricación en Estados Unidos del Cruze.

En un tuit, Trump ha manifestado: “Como la economía está tan bien, General Motors debe abrir su planta de Lordstown, Ohio, quizás de una forma diferente o con un nuevo dueño, RÁPIDO!”.

Because the economy is so good, General Motors must get their Lordstown, Ohio, plant open, maybe in a different form or with a new owner, FAST! Toyota is investing 13.5 $Billion in U.S., others likewise. G.M. MUST ACT QUICKLY. Time is of the essence!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 de marzo de 2019