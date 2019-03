Caiga Quién Caiga: No son los payasos, es el dueño del circo, por @AngelMonagas

Luego de su estrategia de “Tierra Arrasada”, intentando ser el gran salvador de una crisis “autogenerada”, Nicolás nos viene con otra, de vieja data y nada ortodoxa: El “Gatopardismo” o “Lampedusiano”. La conocida frase del personaje Tancredi: “Si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie” (en italiano: “Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi”). Esta frase simboliza la capacidad de los sicilianos para adaptarse a lo largo de la historia a los distintos gobernantes de la isla, pero también la intención de la aristocracia de aceptar la revolución unificadora para poder conservar su influencia y poder. El “gatopardismo” o lo “lampedusiano” es en ciencias políticas, el “cambiar todo para que nada cambie”, paradoja expuesta por Giuseppe Tomasi di Lampedusa (1896-1957). Este anunciando cambio de gabinete, en la práctica sólo altera la parte superficial de las estructuras de poder, conservando intencionadamente el elemento esencial de estas estructuras. El “cogollo”, la élite destructora en estos 20 años, simplemente sustituye a unas piezas burocráticas (no todas), sin renunciar a manejar para sí, todo el poder político, recurriendo al fraude electoral, si lo considera útil, bajo una apariencia democrática, como ya lo hizo el pasado 20 Mayo 2018.

No subestimo la estrategia chavista. No puede ser mala, cuando han permanecido tanto tiempo en el poder, sin tener votos, en los últimos 10 años. Algo saben. En las fraudulentas elecciones adelantaron un escenario, que hoy luciría ideal y sigue en veremos por parte de Juan Guaido.

Maduro varias veces igual que el difunto “intergaláctico”, ha prometido lo mismo. El problema es él. Su socialismo “hambreador”, su modelo de resentimiento, de odio, de censura y perdida de libertades. No queremos nuevos Payasos, queremos un nuevo circo que no use el color rojo ni nada que se acerque a la izquierda oprobiosa del comunismo.

ESTRATEGIA CHAVISTA: LLEVARSE A GUAIDO.

Su discurso de que resolvieron la crisis eléctrica, “Maduro Salvador”, ciertamente nadie se los cree, sin embargo logran incluir temporalmente fuera de prioridad a Guaido y al mismo tiempo, profundizan su tesis: Tenemos que colectivizar el rechazo a Maduro. Es decir, Maduro sigue sin apoyo, más débil en popularidad, urge restar a Guaido esa base, al fin y al cabo, Nicolás ya no puede bajar más del subsuelo donde se encuentra. A medida que el tiempo avanza y el “guabineo” “gringo” y de la comunidad internacional permanece, esperando un quiebre militar que no llega y a mi juicio tardará mucho porque es este componente precisamente el enemigo y sostenedor de la dictadura, la gente pudiera “desencantarse” de GUAIDO. Tiene el reconocimiento de ser el PRESIDENTE, no obstante, nada ha cambiado para los venezolanos, por el contrario, es peor cada día. El cuarto de Guerra chavista, busca convertirlo en un “CAMPEÓN SIN CORONA”, obligando a una salida negociada. Evidentemente que Maduro sería sacrificado por el Alto Mando Militar y cubano, no tengo dudas, empero no sería Guaido el beneficiado. De hecho, la negociación RUSO-USA pudiera buscar un outsider para la transición. En ese escenario, la carencia de un piso político fuerte impide al joven en cuestión, enfrentar esta tesis. La vieja promoción de tiendas Sears se haría realidad JEFE POR NUEVE DÍAS. Incluso, en el instante que el gobierno constate la erosión vendrían los “ganchos”, aunque el gobierno de Estados Unidos, negociaría una salida decorosa. Resultado: Un nuevo gobierno sin MADURO pero también sin GUAIDO. Este sería el mejor escenario del gobierno chavista.

HECHOS Y NO PALABRAS

Antes de recibir los ataques de los laboratorios, no me hago eco ni creyente de esa tesis, pues creo que el esfuerzo de Guaido ha sido valioso. El problema es cronológico y de resultados. El Presidente Guaido sigue en su gira nacional. Estuvo en Carabobo y esta misma semana visitará el estado electoralmente más importante: Zulia. Esta región ha sido la más destruida por la crisis económica y por el MEGA APAGÓN. La solidaridad es importante y Guaido goza de una excelente salud política.

OBSTÁCULOS

La tesis de la intervención militar, en un país invadido militarmente desde hace 20 años, extrañamente no ha ganado terreno. Ni siquiera el ex presidente Álvaro Uribe y el Presidente Duque la respaldan. Como lo advertimos en esta columna hace semanas, Trump estaría intentando llevarla hasta Octubre o Noviembre, con el objeto de sumarlo a la ola de su reelección en el 2020. Riesgoso. El pueblo venezolano no mantendría el apoyo al joven Guaido si no produce resultados en un corto tiempo. El cansancio de la gente, ante los “selfistas-políticos”, puede emerger. Mucha foto, tarima, comiendo con gente, en reuniones, dirigentes que se lucen, es peligroso. Algunos del equipo de Guaido hasta lo mostraron disfrutando de un esparcimiento en la playa. Eso se puede hacer, más no mostrar. Señores en Venezuela hay hambre, hay sufrimiento, estamos en un campo de batalla donde lo que sobra es necesidad. La discreción en política es un valor. La mujer del Cesar no solo debe ser, también debe parecer. Señor Presidente GUAIDO, se juega con una sustancia muy volátil, peligrosa, generadora de un fuego peor al que consumió a Roma.

DESPUÉS DEL APAGÓN

Las ciudades afectadas, en especial Maracaibo, intentan recuperar su normalidad. Esfuerzos encomiables, muestran el gran espíritu de la gente. Aunque nada será lo mismo mientras el usurpador permanezca en el poder. La amenaza latente de un nuevo apagón, como lo anuncié en mi columna del jueves pasado, se hace viral. Nervios, temor. Gobierno no tiene ninguna posibilidad técnica de impedirlo. En 20 años quienes dirigieron CORPOELECT solo generaron más riquezas personales y nada de electricidad. Las termoeléctricas regionales, todas están en el piso y el sistema interconectado muestra un deterioro que hace insostenible la trasmisión.

MADURO CONFIESA SU AUTORÍA

Al escuchar a Nicolás en su visita al Guri, hecha por tierra su tesis del sabotaje “cibernético y electromagnético”. Prácticamente confeso, en el mejor de los casos lució muy contradictorio. Si fue un “ataque”, el no debió anunciar nada sobre su trabajo en el sistema eléctrico venezolano.

OTRO PUNTO MENOS Para Rafael Poleo. Durante el programa de opinión más visto en Miami Florida de Oscar Haza, el mencionado casi hizo una defensa de los “colectivos”. Habló de amistades y demás. Es una insensatez por decir lo menos, defender a distancia de tiempo y espacio, a quienes son el brazo ejecutor de la violencia política.

SE DICE QUE COLOMBIA recibiría parte de muchas industrias que están siendo desmanteladas en Venezuela. Por ejemplo, parte de la infraestructura correspondiente a Canalizaciones. Todo ello se hace, de ser cierto, de manera clandestina por parte de empresarios y figuras del gobierno chavista.

PARA EL NUEVO GABINETE Suenan ex candidatos presidenciales y militares retirados cuarto republicanos. Probablemente solo sea un comentario de pasillo.

LA MÁS COHERENTE Para mi sigue siendo María Corina Machado, nunca ha negado profesar el capitalismo y creer en la intervención militar. El día miércoles 20 de Marzo 2019, anuncia su visita al Zulia, tácticamente antes que la de Guaido. Será en una cancha de una parroquia del Oeste de Maracaibo y también visitará la frontera.

BUENA VISIÓN La del Dirigente de Voluntad Popular Lester Toledo, cuando afirma “La verdad es tan grave y tan cruel, que no hay maquillaje que tape la terrible crisis humanitaria en Venezuela, ni escudo capaz de ocultar los más de 20 años de desastre al que nos ha llevado el régimen de Nicolás Maduro”. Toledo es coordinador internacional para la Ayuda Humanitaria designado por el presidente (e) de Venezuela, Juan Guaidó, refiriéndose a las continuas denuncias sobre el cerco que el régimen ha tejido alrededor de la misión de observadores de la ONU en Venezuela.

ZULIA Municipio Miranda, su capital Los Puertos de Altagracia, sigue sin ley. Allí no manda ni Maduro, ni el Gobernador y el Alcalde es un fantoche. La Policía solo es un “maniquí”, igual las Fuerzas Armadas, a pesar de que allí se realizan las mayorías de los ejercicios militares. Una poderosa MAFIA, relacionada con la actividad pesquera, con el comercio de drogas, etc, gobierna a placer. Ellos deciden todo y supervisan todo. Lo que antes era un Municipio Turístico, solo es visitado a riesgo de lo que pueda sucederte. Tienes que arreglarte con ellos si trabajas o tienes negocios allí. No hay de otra. La muerte del deportista DOUGLAS CHIQUITO, con su hija en brazos, lo pone en evidencia. ANUNCIAN RENUNCIA ALCALDE DE LA VILLA sectores chavistas y pide que no sea un militar el designado. Todo a raíz del escándalo que protagonizo su hijo durante la crisis eléctrica. LO MISMO HIZO el pueblo del Municipio INSULAR PADILLA (ISLA DE TOAS) en la casa del Alcalde Héctor Nava, de donde sacaron 1500 litros de aceite comestible que formaban parte de las cajas CLAP repartidas hace 20 días. FUERA DEL PSUV El legislador Eduardo Labrador. Crónica de una muerte anunciada, desde que no fue designado con mucha mayor capacidad y condiciones candidato a Alcalde en San Francisco. EXCLUIDO por disentir, pedir la renuncia del Ministro Motta y atreverse a pedir un referendo ante la crisis. Realmente lo castigan por hacer parte del Grupo disidente de Chavistas “Originarios” encabezados por Rodrigo Cabezas. ¿Qué hará su hermano Alcalde de Colon Bladimir Labrador? Lo más triste es que Eduardo sabe que con Omar no se juega “carritos” y vendrán por su cabeza, es decir, su futuro es la “cárcel”, bajo cualquier argumento mientras la dictadura siga en el poder.

DESCUBRÍ EL GRAN NEGOCIO Durante estas crisis eléctricas: Vender hielo. Mejor vender vasos de refrescos o agua, con cubitos del apreciado material. El venezolano mata por beber algo frio, durante este inclemente calor (salvo en los Andes), aumentado al no tener la posibilidad de enfriamiento.

