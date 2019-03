Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Legisladores y miembros del Caucus Demócrata Hispano de Florida reclamaron este lunes el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos, debido a la “crisis humanitaria y económica” que vive ese país, y pidieron “intensificar las sanciones” a Nicolás Maduro.

El grupo de senadores y representantes demócratas condenó de forma inequívoca el “régimen dictatorial” de Maduro, en palabras del senador Víctor Torres, y expresó su firme respaldo a Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países como jefe de Estado interino del país.

“Necesitamos acciones y no palabras” ante la “crisis humanitaria y económica” que azota Venezuela y que, de una vez, se “otorgue el TPS a los desesperados venezolanos” que se encuentran en territorio estadounidense, dijo Torres en una rueda de prensa conjunta en el Capitolio estatal.

En ese contexto, la senadora Janet Cruz calificó de “hipocresía” el hecho de “denunciar” la “brutal represión” del régimen venezolano y, al mismo tiempo, “deportar a los venezolanos” de Estados Unidos a su país de origen.

Una acción de las autoridades migratorias estadounidense que “penaliza a los refugiados venezolanos” y que, sin embargo, se puede revertir de “inmediato” con la concesión del amparo del TPS a los venezolanos que se encuentran en este país, según Cruz.

“La Administración del presidente de EEUU, Donald Trump tiene la autoridad para proporcionar de manera inmediata el TPS a los venezolanos” en este país, apostilló la senadora.

Opinó Cruz que no se trata de un asunto partidista, de republicanos o demócratas, sino que hablamos de una “profunda crisis humanitaria” en un país donde los “niños están hambrientos” y las familias buscan desesperadamente alimentos y agua.

The #Florida Legislature means business. It’s time for Congress to do the right thing and intensify sanctions against the #Maduro regime and grant TPS to Venezuelans fleeing violence ?? pic.twitter.com/AW5Js2NTGB

— FL House Democrats (@FLHouseDems) March 18, 2019