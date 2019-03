Marco Rubio: Maduro busca desviar la atención por el apagón militarizando más su círculo interno

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El senador por Florida de EEUU, Marco Rubio, señaló este lunes que Nicolás Maduro busca desviar la atención del apagón para militarizar más su círculo interno tras la petición hecha sus ministros.

lapatilla.com

Rubio compartió un mensaje en su cuenta de Twitter donde mencionó lo que trata de hacer Nicolás tras solicitarle a su Gabinete Ejecutivo que pusieran sus cargos a la orden para una “reestructuración” interna para buscar nuevas “soluciones” después de la crisis eléctrica en Venezuela.

“Esto no es más que un esfuerzo por Maduro para desviar la culpa del apagón eléctrico y para militarizar aún más su círculo interno para mantener su lealtad. Debido a que él sabe entre bastidores, que un número cada vez mayor de personas interesadas quieren que se haga a un lado y establezca una transición que los proteja”, escribió.

This is nothing but an effort by #Maduro to deflect blame for electric blackout & to further militarize his inner circle to keep their “loyalty”.

Because he knows behind the scenes a growing number of insiders want him to step aside & set up a transition that protects them. https://t.co/a3fu2C0udO

— Marco Rubio (@marcorubio) 18 de marzo de 2019