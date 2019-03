Bolton: EEUU cumple con el deber de apoyar a Guaidó en la lucha contra Maduro

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El Asesor de Seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, señaló que EEUU continuará con el apoyo al presidente (E) de Venezuela, Juan Guaidó, en la lucha contra Nicolás Maduro y quienes agreden a los ciudadanos.

lapatilla.com

Bolton compartió unas palabras en su cuenta de Twitter, luego de que este martes el país norteamericano diera nuevas sanciones contra el régimen.

“Estados Unidos está cumpliendo con el compromiso del presidente Trump de apoyar a Juan Guaidó en la lucha contra Maduro y los responsables de la corrupción desenfrenada y el saqueo del tesoro de Venezuela, impidiendo que la ayuda humanitaria ingrese al país y la opresión hacia sus ciudadanos”, expresó.

The U.S. is fulfilling President Trump’s commitment to stand with Interim President Juan Guaido against Maduro and his cronies responsible for rampant corruption and looting of Venezuela’s treasure, blocking aid from entering Venezuela, and oppression of the Venezuelan people. https://t.co/RkvFw2ItrB

— John Bolton (@AmbJohnBolton) 19 de marzo de 2019