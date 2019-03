Bolton: Trump y Bolsonaro reafirmaron asociación en seguridad y defensa con Venezuela en la agenda 

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El Asesor de Seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, a través de su cuenta en la red social Twitter, se pronunció sobre la reunión que sostuvo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump con el mandatario brasileño, Jair Bolsonaro, destacando que ambos reafirmaron asociaciones históricas.

“POTUS (Donald Trump) tuvo visita de trabajo y almuerzo hoy con el presidente Jair Bolsonaro de Brasil. Reafirmaron una nueva asociación histórica en temas como defensa y seguridad, comercio, Venezuela e Irán”, expresó Bolton.

POTUS had working visit and lunch today with President Jair Bolsonaro of Brazil. They re-affirmed a new, historic partnership on issues such as defense and security, trade, Venezuela, and Iran.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) March 19, 2019