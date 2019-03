La carta de Kerly Ruiz a Venezuela que te hará llorar

View this post on Instagram

Todos los Día se extraña tanto ! Pero hoy amanecí con esa nostalgia tan grande en mi corazón ! Extraño mi casa, mis amigos, mi trabajo, desde una comida, un olor! Extraño mi cuarto que duro estar lejos de tu país, cuanta falta me haces mi Venezuela! Hoy es uno de esos días que quisiera regresar el tiempo y no haberme quejado de simplicidades 😭 extraño tanto a Venezuela! Mis compañeros de @portadas @jordanmendozaoficial @gesaria @jesusdealva @marieclaireoficial @lacelis @angeunda @davecapella @danieluzcateguir @nicolasneis @alexandermijaresoficial @angellozanochef @digberland mis jefes @rossellacardola @vperezproduc mis compañeros de gym @linaresrichard @adrianbarret mi @alvaradoalfredooficial mi hermano del alma ! Extraño tanto la casa de mis padres irme en las tardes a dormir en mi camita ! 🇻🇪😢 mis amigos @kizzy_rivero @dranatysolorzano @velazcoeva2 te extraño tanto Venezuela lo siento pero hoy es un día que el corazón se me arrugó me vine a la casa y no quiero salir la tristeza hoy me embargo mi venezuela amada me diste tanto mi hija, mis éxitos , mis estudios, mi carrera, mis amigos, la mejor infancia que dolor que te destruyeran y tantos tuvieron que dejar sus hogares ! Pronto regresaremos Venezuela amada muero por darle un abrazo a los míos, hasta pelear con ellos 😂 extraño tanto decir son las 5 am tengo que ir hacer @portadas y llegar a las 6 abrir el estudio, extraño estudiar para cada programa y sacarle canas verdes a @rickete en cada Miss Venezuela! Extraño comerme una Arepa en la Casa del llano con mis amigos, extraño ir al Sambil 😂 extraño ir al cine, extraño hasta el banco de allá 😂 ah y no olvidar mi Mototaxi qué cosa más buena ir tarde y agarrarse duro por esa autopista lo hice hasta en vestido largo! Extraño ir al Avila y aguantar la subida del diablo todos los domingos! Extraño el tolon, el Concresa, boleita center, metrocenter, sambil, la casona, 😂 extraño tanto el farmatodo 😂 hasta el policía que me decía dale rápido no he visto que te comiste la luz pero me regalas una foto 😂 hasta el susto del semáforo lo extraño porque aquí el susto [email protected]áforo es el policía que te dice a la izquierda por favor exceso de velocidad 200$ por el pecho 😂