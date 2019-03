Países y empresas que apoyen el robo de Maduro enfrentarán consecuencias significativas, dijo Bolton

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El Asesor de Seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, señaló este martes que aquellos países y empresas apoyen el robo de recursos de Maduro de Venezuela enfrentarán consecuencias significativas.

lapatilla.com

Bolton lanzó una advertencia en su cuenta de Twitter dirigida a las naciones y compañías que se mantienen ligadas al régimen de Maduro de lo que les espera si no lo dejan.

“Maduro y su mafia están saqueando recursos que legítimamente pertenecen al pueblo de Venezuela. Las naciones y las empresas que apoyan el robo de Maduro de los recursos venezolanos enfrentarán consecuencias significativas. Tomen la decisión correcta”, expresó.

Maduro and his mafia are plundering resources that rightfully belong to the people of Venezuela. Nations and firms that support Maduro’s theft of Venezuelan resources will face significant consequences. Make the right choice.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) 19 de marzo de 2019