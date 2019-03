Periodista prueba que Rusia compra petróleo a Venezuela y lo intercambia por gasolina con Rosneft (Video)

La periodista de Trish Regan revela a través de un documental que Rusia esta comprando petróleo pesado a Venezuela e intercambiándolo por gasolina con la empresa Rosfnet.

A través de su cuenta en la red social Twitter, publicó: “exclusivo: prueba que Rusia socava la libertad y la democracia Venezuela”. “Una compañía con lazos estadounidenses está en violación directa de nuestras sanciones tengo los registros aquí”.

#TrishRegan Exclusive: PROOF that #Russia is undermining freedom and democracy in #Venezuela. #Putin is propping up the brutal #socialist #dictatorship of the #MaduroRegime …and a company with U.S. ties is in direct violation of our sanctions I'VE GOT THE RECORDS HERE: pic.twitter.com/V8VMhvQ3pp

— Trish Regan (@trish_regan) 20 de marzo de 2019