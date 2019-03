Rafael Veloz: En el mega apagón los usurpadores del poder dejaron indefensos a los ciudadanos

Posteado en: Actualidad, Nacionales

Ninguna información, orientación, estrategia, plan de contingencia a emplearse ante el mega apagón en el país, fue informada por los usurpadores del poder durante y después de los días de la crisis eléctrica nacional que afectó también el consumo del agua. Los ciudadanos tuvieron que ingeniársela para hacer frente al resultado de la pillería, desidia, ineficiencia e ignorancia con que han llevado al desastre al país. Mientras agotan horas en cadenas interminables vacías convertidas en cascarones que ya no engañan a la población que resiste, los usurpadores recurren a la fantasía, a la mentira, al escurrir el bulto y demostrar una vez más, la ignorancia supina que les caracteriza.

En el programa semana Visión Crítica que conduce el diputado Rafael Veloz el tema fue el agua y si la ingesta de ese líquido en Venezuela es apta para el consumo humano. Veloz estuvo en Cabildos abiertos en las parroquias de Caricuao y El Paraíso el pasado sábado, jornadas que por instrucciones del presidente (e) de la República de Venezuela se están haciendo en todo el país para informar a la población todo lo referente al triángulo democrático que sostiene el rumbo trazado desde el 23E: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres y transparentes. “Un suceso lamentable que me informaron vecinos de Carapita fue la negativa de la PNB en dejar que la organización Rescate Venezuela entregara parte de la ayuda humanitaria a habitantes del sector, jornada que beneficiaría a 600 familias que viven en esa parte de la ciudad. También iban a ser favorecidos con atención médica por parte de profesionales de la salud. Un caso parecido ocurrió en el hospital universitario Manuel Nuñez Tovar de Maturín, en donde murieron durante el mega apagón 13 personas. La ayuda humanitaria favorecería a dos niños que en avanzado estado de desnutrición iban a recibir medicinas y alimentos. La pregunta que cabe acá es ¿que buscan con impedir que estos recursos lleguen a la población? ¡Quienes dictan esas órdenes?

Al referirse al problema del agua y la luz dijo el parlamentario que “no hace falta ser experto para saber que la calidad de los servicios, entre ellos la generación de electricidad y consumo de agua es cada vez peor. La falta de mantenimiento es determinante en estos servicios, prefirieron robarse los recursos que invertirlos para que la población tuviese acceso sin problemas, pero no. Según el intergaláctico hasta los extraterrestres son responsables de lo que pasa en nuestro país. El agua que está consumiendo la población no es apta porque no tiene la cantidad de cloro residual que amerita según las Normas Sanitarias de Calidad de Agua Potable, publicadas en la GO N°. 36.395 del 13/2/1998. Lo que está llegando por la tubería es agua negra, fétida, con gusanos, larvas que hacen imposible su consumo. Pero como la población está sedienta han tenido que recurrir hasta el consumo del vital líquido del rio Guaire en Caracas”.

Los ingenieros expertos en materia hidráulica José Miguel Divasson y Norberto Bousson coinciden que el servicio de agua es el peor en el país, siendo fundamental debería tener mínimo dos condiciones: seguridad en la calidad en el agua que consumimos todos los ciudadanos y en segundo lugar recibir el servicio en tiempo real sin escasez, sin demoras y tercero, equitativamente para toda la población.

“Ante la pésima calidad del agua que estamos consumiendo solo nos resta reclamar porque no está la posibilidad del consumidor de tener acceso al líquido con los estándares internacionales de calidad y los organismos que tienen la responsabilidad de la prestación del servicio, pareciera que no desean hacerlo por razones antes enumeradas. Recordemos los fallecimientos producidos en Barcelona, y Puerto La Cruz, Anzoátegui meses atrás por la ingesta del líquido y más reciente, la situación ocurrida en el centro del país, eso es intolerable” dijo Divasson.

Por su parte, Boussom, ex directivo de Hidrocapital señaló que el problema del agua y de los servicios públicos viene agravándose desde hace 20 años. En encuestas recientes el servicio del agua es valorado aceptable por un 20% mientras que el 80% no están conforme con la prestación del servicio. “Los eventos del pasado 7M demostraron una vez más la debilidad que hay en la pronta respuesta ante situaciones como esta. Ningún representante del poder dio respuestas, presento un plan de contingencia, dejaron a la deriva a los ciudadanos, en minusvalía. Privó la falta de información, que hacer, a donde acudir. Lo que quedó demostrada una vez más es la ineficiencia, la ineptitud, el desorden. Repito, quedo evidenciada la debilidad en los sistemas y el desconocimiento en la operatividad en ellos. Ante una contingencia de ese tamaño tienes que tener planes, estrategias, propuestas, fuentes alternas organización por encima de todo y eso no se observó por ninguna parte”.

Los servicios de agua potable y electricidad funcionan en simbiosis, es decir si no hay agua no hay electricidad y a la inversa. Después del evento parece que todo depende del Guri y del bajo Caroní. Hay fuentes alternas en el país. En Caracas hay dos reservorios a los que podíamos acudir y suministrar a la red un 35% de agua. Y en la realidad eso no se hizo, presentándose una situación bastante caótica. “En estos momentos a nivel nacional los sistemas no funcionan más allá del 60% de su capacidad instalada y en el caso de Caracas estamos por debajo de eso”, alertó Bousson.

Finalmente, Veloz agregó que seguirán recorriendo los municipios de Caracas y el interior del país presentando a los ciudadanos las propuestas contenidas en el Plan País, las de los profesionales y técnicos del Frente Amplio Profesional y los activistas del Movimiento Gremios de Voluntad Popular, todos alineados en el triángulo democrático de cese a la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres y transparentes, ruta trazada por el presidente de la Asamblea Nacional y presidente (e) de la República, Juan Guaidó.

Nota de Prensa