Bolton: La sistemática intimidación y violencia de Maduro no están funcionando

El Asesor de Seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, señaló que los métodos de intimidación y violencia utilizados por Nicolás Maduro ya no funcionan como antes.

Bolton se pronunció este miércoles en su cuenta de Twitter donde resaltó que Maduro esta perdiendo cada vez más el apoyo que le queda tras la revelación de las tácticas que utilizaba para reprimir a los venezolanos.

“Las tácticas de Maduro son contraproducentes y él está perdiendo los pequeños bolsillos del apoyo restante. Su sistemática intimidación y violencia no están funcionando. El pueblo de Venezuela ya no dice nada y los líderes tienen una opción clara”, comentó.

Maduro’s tactics are backfiring and he is losing the small pockets of remaining support. His systematic intimidation and violence are not working. The people of Venezuela are saying no more and leaders in Venezuela have a clear choice.

Asimismo, el Asesor de Seguridad norteamericano resaltó que cada vez más ciudadanos reconocen el fracaso de Nicolás y buscan una solución democrática.

“El pueblo de Venezuela ha reconocido el fracaso inequívoco de Nicolás Maduro y sus amigos, y se están levantando para decir que no hay más corrupción, ni más opresión, ni más pobreza. El ejército venezolano debe estar con el pueblo de Venezuela”, agregó.

The people of Venezuela have recognized the unequivocal failure of Nicolas Maduro and his cronies, and are standing up to say no more corruption, no more oppression, and no more poverty. The Venezuelan military must stand with the people of Venezuela. https://t.co/IbbRDQ9Wyu

— John Bolton (@AmbJohnBolton) 20 de marzo de 2019