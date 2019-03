Bolton: Los esfuerzos de Ortega para evadir las sanciones a Albanisa fracasarán

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El asesor de seguridad de la casa blanca, John Bolton, señaló este miércoles, que desde los Estados Unidos mantienen “las sanciones impuestas en contra de la estatal nicaraguense Albanisa y su filial venezolana Bancorp”, como parte de la presión que mantienen en contra del régimen de Daniel Ortega y sus aliados.

Recordemos que ya que el gobierno liderado por el presidente Donald Trump ordenó a las instituciones financieras y entidades estadounidenses suspender cualquier negocio con la empresa, como parte de unas sanciones contra la compañía estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

The United States sanctioned Nicaragua’s Albanisa, and its subsidiary Bancorp, as part of the sanctions on Venezuela’s regional PDVSA network of graft. Efforts by Ortega and his cronies to evade these sanctions will fail.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) 20 de marzo de 2019