Comunistas gringos INVADEN la embajada venezolana en Washington (FOTOS)

Un grupo de “activistas” simpatizantes de izquierda ingresó este miércoles a la embajada de Venezuela en Estados Unidos, ubicada en Washigton, para realizar una especie de “custodia” que incluye dormir y “decorar” el lugar con supuestos mensajes “anti-injerencistas”, luego de que los funcionarios usurpadores del chavismo les dieran las llaves.

Medea Benjamin, co-fundadora de Code Pink: Mujeres por la Paz, ingresó a la embajada venezolana para “impedir” la toma de sedes diplomáticas en la nación norteamericana iniciada por Carlos Vecchio, embajador de Venezuela ante EEUU designado por la Asamblea Nacional.

Benjamin, junto con otros “activistas”, se dispusieron a “decorar” el espacio con mensajes en inglés y en español que dicen: “Esta embajada pertenece al gobierno electo de Venezuela”. Asimismo, pernoctó (ilegalmente) en la embajada para evitar que se tome la lugar; tal y como sucedió con el consulado de Venezuela ubicado en Nueva York el 20 de marzo.

Irónicamente, la co-fundadora de Code Pink alega que las acciones tomadas por los que responden al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, son “ilegales” y los califica como “una locura”.

Decorating the Venezuelan embassy in DC. Making it clear that a takeover would be totally illegal, but they already did one in the consulate in New York! pic.twitter.com/wHe9CY7vFY

Slept overnight at DC Venezuela embassy when we heard opposition might try to take it over, as they took over the NY consulate and the DC military attache office. This is insane!!! pic.twitter.com/2MqLQNrsIw

— Medea Benjamin (@medeabenjamin) March 20, 2019