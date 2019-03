Venezolano Bob Abreu será exaltado al Salón de la Fama de los Filis

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El histórico pelotero venezolano Bob Abreu fue seleccionado para formar parte del Salón de la Fama de los Filis de Filadelfia.

El equipo hizo el anuncio este miércoles a través de una nota de prensa, donde resaltan que el acto será el próximo sábado 3 de agosto.

Bobby Abreu has been selected as the 2019 Toyota Phillies Wall of Fame inductee!

He will be inducted on Saturday, August 3, as part of Toyota Alumni Weekend. pic.twitter.com/TthmZAbIpf

— Philadelphia Phillies (@Phillies) 20 de marzo de 2019