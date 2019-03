VERDADES Y RUMORES ¡EXTRA! España ofreció refugio para Maduro, por Darwin Chávez

Posteado en: Opinión

AL CIERRE. Me informan desde España que hay una negociación muy avanzada con Maduro para otorgarle refugio en esa nación. Al parecer esa fue la razón del intempestivo y relámpago viaje de José Luis Rodríguez Zapatero a Caracas. La idea es que Maduro y su núcleo familiar se residencien en Torremolinos, que es una localidad turística de la provincia de Málaga. El gobierno español, con la participación de Estados Unidos, está ofreciendo las garantías para un refugio más o menos tranquilo. Me aclaran que en la negociación no aparece Diosdado Cabello, aunque no saben si algunos militares. En lo personal considero que ciertos generales como Padrino López si deberían estar incluidos para facilitar la transición. Ojalá este acuerdo se concrete como salida a la crisis venezolana. Los resultados de esta negociación deben surgir antes del 28 de abril, cuando se realizarán las elecciones generales y Pedro Sánchez debería dejar el poder luego de los comicios. En los próximos días debe haber noticias sobre esta posibilidad.

PARTE DE GUERRA. La situación nunca estuvo más difícil en Venezuela. Hay una mezcla de guerra de desgaste, impaciencia y profundización de la crisis a raíz del mega apagón. Salir del modelo chavista nunca ha sido fácil, pero en medio de las calamidades que vive la población, lo es menos por la presión popular que existe en ese sentido. Una señal clara sobre esa ausencia de paciencia la mostró la última encuesta de la forma Meganálisis, realizada entre 11 y el 14 de marzo. Hay tres datos interesantes. El primero es que 63,3% de los encuestados afirma que Juan Guaidó es el Presidente de Venezuela. Pero esa percepción positiva sobre la figura de JG contrasta cuando consultan a los encuestados sobre cuánto tiempo está dispuesto a esperar para que Guaidó y la AN logren la salida de Maduro, a lo que 67,7% respondió que “el tiempo se acabó”. Y la cosa se pone peor al pedirle a la muestra que evalúe la labor de JG para lograr que Maduro se vaya y ahí 46,3% dijo que lo está haciendo mal. Los niveles de impaciencia aun no son graves, pero hay que prestarles atención, pero no para acelerar los planes, sino para explicar mejor a la población las complicaciones que encierra salir de unos sujetos aferrados al poder por distintas razones y además detallar todos los avances obtenidos desde el 10 de enero. Sin embargo y a pesar de las dificultades, hay señales que indican que el final de la tragedia podría estar muy cerca.

APUROS. PDVSA sigue teniendo graves problemas para colocar el poco petróleo que está produciendo. Ante las sanciones de Estados Unidos, la India se había convertido en la tabla de salvación, pero ya eso cambió. Producto de las presiones de Estados Unidos, las dos empresas indias que compraban el crudo venezolano, Reliance Industries y Nayara Energy, dejaron de adquirir petróleo nacional. Reliance es una compañía con muchos intereses en EEUU y prefirieron tener cautela. Mientras que sorprende lo de Nayara, porque esta empresa es propiedad del gigante ruso de la energía Rosneft. Esta decisión afecta mucho la capacidad de venta de Petróleos de Venezuela e incrementa la cantidad de crudo que está varado en sus terminales, porque no tienen comprador.

RIESGOS (I). Juan Guaidó sorprendió de nuevo horas después del mega apagón, cuando lanzó la Operación “Libertad” y todo sonó como la ofensiva final que podría concluir en Miraflores. Hasta ahora el Presidente encargado ha venido manteniendo el control de la crisis y el oficialismo apenas logra reaccionar a sus anuncios. A pesar que no ha dicho como terminará esa Operación “Libertad”, todos presumen que en una manifestación que llegue al epicentro del poder en Venezuela y trinchera principal del oficialismo: el Palacio de Miraflores. Esta iniciativa llega en un buen momento no sólo porque la emocionalidad de la lucha está en un nivel muy alto y porque los niveles de confianza de la ciudadanía hacia Juan Guaidó siguen en porcentajes elevados, sino también porque la gente comienza a preguntarse cuándo caerá Maduro y cuáles son las razones del retardo. Un sector de la población comienza a perder la paciencia, en buena parte incentivados por la campaña que contra Guaidó mantiene el régimen y un sector de la oposición. Hay una alianza tácita y no planeada, entre los laboratorios del oficialismo y dos grupos opositores.

Por un lado, los guerreros de las redes siguen muy activos lanzando sus dardos venenosos contra Guaidó, a pesar que ellos sólo saben hablar paja por sus cuentas y no hacen nada en la práctica para gestar el cambio. Y por el otro, hay un sectorcito de la oposición que sigue muy activo contra la lucha liderada por JG y que en su mayoría responde a María Corina Machado. Esta señora continúa con su extraña conducta. Sigue en su afán de dictar la pauta, pero no se suma directamente a la lucha. Parece que no quiere aparecer al lado de Guaidó, porque éste le hace sombra en sus evidentes ambiciones de poder. Por estas y muchas razones, la oposición necesita que la Operación “Libertad” sea un éxito. Tienen que mostrar contundencia. Si concluye como han finalizado todas las acciones anteriores, la impaciencia aumentará. Hay una clara percepción que señala que deben atreverse a ir hasta Miraflores, con todos los peligros que eso encierra. El palacio presidencial es visto como un lugar prohibido para los opositores. Al hablar de él, siempre emerge una apreciación en la que brota violencia, sangre y muerte. La única ocasión en la cual la oposición se decidió a ir hasta Miraflores que fue el 11 de abril de 2002, ustedes saben muy bien cómo terminó.

Claro, hoy la situación del oficialismo es totalmente distinta, pero aun así hay serios riesgos. A pesar del peligro, parece la movida más lógica para promover una disrupción en el conflicto. Ir podría implicar una matanza enorme, pero también una victoria estruendosa. Ir podría obligar a los militares a tomar una postura definitiva de respaldo a Maduro o de rescate de la democracia. Ir podría propiciar el inicio de la transición o un golpe mortal contra las aspiraciones de la oposición. Son demasiados los riesgos, pero también es verdad que todo lo hecho desde enero también era riesgoso. En esta lucha no hay nada fácil. Todo tiene un elevado costo y unas consecuencias que muchos tendrán que pagar. Lo cierto del caso es que la Operación “Libertad” no debe terminar sin hechos concretos y positivos. Si se repite el mismo final de siempre, el fracaso estaría a las puertas y estaría muy cerca la desaparición final no sólo de la oposición, sino de Venezuela.

TOYOGUISO. Tremendo guiso hay en la Gobernación del Zulia con la compra de camionetas Toyota Hilux. Resulta que hicieron una compra de un lote grande de estos vehículos para uso del ejecutivo, alcaldes, algunos dirigentes del PSUV y hasta amigos de poderosos de la gestión de Omar Prieto. El guiso consiste que cada camioneta tenía un sobreprecio de $5.000 y tomando en cuenta que la compra fue enorme, el guiso entonces es enorme ¿De quién o quiénes es el guiso? Estoy muy seguro que Omar Prieto tiene la respuesta. Por cierto, señor Gobernador cómo es posible que el hijo de uno de los integrantes de su gabinete y además persona de entera confianza para usted, pero que no es funcionario público, se exhiba en una de esas camionetas con un logo de Polimaracaibo.

RIESGOS (II). La Operación “Libertad” también encierra muchos riesgos para el oficialismo. Por ejemplo, si la oposición toma la decisión de marchar hacia Miraflores ¿Qué harán? ¿Mantendrán el mismo estilo de represión con sus grupos paramilitares o privará la sensatez? Tomando en cuenta lo que ha sido su comportamiento y de acuerdo con lo expresado por algunos líderes, como Diosdado Cabello, es muy probable que tendrán varios anillos de acción y los primeros en actuar deberían ser los colectivos. Esa conducta por supuesto implica ampliar aún más las cuentas que ellos tienen con la justicia internacional, como consecuencia de las reiteradas violaciones a los derechos humanos. Los radicales verán esa acción opositora contra Miraflores como la batalla final en la cual pondrán en acción todo su arsenal de guerra. Por eso creo que el oficialismo escogerá la opción de atrincherarse en Miraflores y resistir ahí el asedio popular. En ese sentido queda la duda sobre la reacción de los militares ante la pretensión opositora. Para entender lo que pueda ocurrir, tomen como indicador lo que ha venido ocurriendo en varias zonas del país, cuando las fuerzas militares y policiales han permitido las protestas opositoras o se han retirado del lugar ¿Pudiera ocurrir eso en una marcha hacia Miraflores? No lo podemos descartar del todo. Muchas cosas buenas y también muy malas pueden ocurrir en torno a una avanzada de la Operación “Libertad” hacia Miraflores. Pareciera que haga lo que haga el oficialismo, nada de eso aminorará sus preocupaciones actuales. Cada día la crisis avanza con mayor velocidad. El desastre que ellos mismos causaron en el Guri es de pronóstico reservado y compleja resolución. Cada día el cerco internacional es más fuerte y ya comienzan a sentirse los efectos más fuertes de las sanciones internacionales. Cada día tienen menos dinero y tampoco acceso a fuentes de financiamiento. El mundo cada día se les pone más pequeño y las equivocaciones que puedan cometer en los próximos días, pudieran empeorar su situación. Por eso Maduro pide la renuncia de los integrantes de su gabinete, aunque eso no necesariamente implica una reorganización de fondo. Es la típica acción gatopardiana de cambiar todo, para que nada cambie. Al final los retoques en cuanto a la integración del gobierno serán mínimos. Habrá muchos enroques y alguno que otro nombre nuevo, pero en el fondo la repartición de las cuotas de poder quedará igual o casi igual. Eso es puro efectismo, porque efectivamente no podrá surfear las sanciones.

SEDEMAT. Mi silencio en torno a la inoperancia del Sedemat de la Alcaldía de Maracaibo para nada obedece a que haya mejorado su trabajo. Sólo que ya no quería insistir en sus fallas, pero ya están llegando al colmo. Un amigo empresario me explica la última medida coercitiva a la que están siendo sometidos por ese desmantelado organismo: “La voracidad fiscal de SEDEMAT condena a la pequeña empresa a desaparecer; el monto mínimo por concepto de Impuesto de Actividades Económicas está por el orden de Bs. 250.000 mensual, así no haya tenido actividad. Por el mismo orden están los servicios públicos (los cuales no se prestan: aseo, gas) así mismo el pago del Impuesto de Publicidad Comercial (aviso) y si no realizas los pagos de forma oportuna cada mes te multan por un monto igual. En resumen un pequeño comercio con un empleado debe pagar al SEDEMAT cada mes cerca de un Bs. 1.000.000,oo. Esto condena a los pequeños y medianos empresarios a la quiebra. Sobre todo este año que no se trabajó en febrero por los días libres decretados por Maduro para carnaval, los días sin electricidad y los días post saqueos. Es terrible. Los constituyentes estamos siendo literalmente obligados a pagar lo que ellos digan o te “joden” en el procedimiento. El sistema está diseñado para que pagues por las buenas o por las malas. Están extorsionando a toda la ciudad. Y el intendente parece estar en campaña”. Por cierto que en unos monitores que funcionan en ese organismo, muestran las supuestas obras de Willy Casanova ¿Cuáles? Si este señor es y seguirá siendo un desastre.

RIESGOS (III). Los militares también corren riesgos muy importantes con la Operación “Libertad”. Se les acaba el tiempo y el margen para una negociación que les permita salir ilesos en la tormenta, a cambio que sean promotores de la transición. Incluso la oferta de amnistía por parte de la oposición tampoco es infinita y ya hay sectores que piden anular esa propuesta a los militares. La mayoría de los integrantes de las FAN están con la democracia, pero la vigilancia y presión de los cubanos en los cuarteles es demasiado alta. Eso tampoco es infinito. Ni siquiera el respaldo del grupo de generales que sostiene a Maduro es ilimitado. Aunque algunos me crucifiquen por esto que comentaré, aún no se produce el detonante que haga cambiar la postura militar actual. Nada es inamovible, aunque en el oficialismo quieran hacer ver que el apoyo de las FAN es sólido y eterno. La Operación “Libertad” podría ser ese detonante ¿Por qué? Porque si reciben la orden de reprimir o permitir la acción de los militares contra los ciudadanos, tendrían que tomar una decisión. Si reprimen o permiten la violencia paramilitar, eso sería otro clavo para sus ataúdes. Por eso la vía lógica es terminar de provocar la transición ¿Cómo lo hacen? Mediante una negociación que les permita proteger, por ahora, buena parte de sus intereses. Por eso lo que haga la oposición de ahora en adelante, presionará aún más a los militares a terminar de fijar una postura. Si se equivocan, el costo será muy elevado para ellos.

RIESGOS (yIV). Para la comunidad internacional también hay riesgos en torno a la Operación “Libertad”. Eso medirá su capacidad de respuesta ante las contingencias. Si la represión origina una matanza en Venezuela, esos países tendrán que responder. Si la oposición fracasa, también tendrán que responder. Y si comienza la transición, también deberán actuar. Esas naciones están cumpliendo con su papel. Las sanciones internacionales tienen al oficialismo contra las cuerdas. Con la transición tendrían que actuar como el apalancamiento para la recuperación. Pero si se da un fracaso opositor, deberán tomar una decisión clave e histórica: la acción militar, mantener la presión política o flexibilizar su postura. Aunque esos países viven una de las secuelas de la crisis venezolana que es la migración, también corren riesgos amplios con la Operación “Libertad”.

POLAR. Un amigo que forma parte de la nómina de la Planta Modelo de Polar en el municipio San Francisco, me cuenta cómo ocurrieron los hechos en las instalaciones de esa empresa en la zona sur de Maracaibo: “Primero llegaron camionetas de la Gobernación y la Alcaldía de San Francisco. Entraron, cargaron todo lo que podían llevarse y luego dejaron entrar a grupos pequeños de personas. Todo se les salió de control y la turba ingresó no sólo en la planta de cerveza, refrescos; sino también en la de pastas. El desastre fue tan grande que hubo gente lesionada porque les caían encima los productos apilados en estibas. Se habla hasta de personas que fueron arrolladas por camionetas que salían cargadas y a toda velocidad. Los únicos detenidos por estos saqueos, fueron un grupo de empleados de PCP de Polar que acudieron para frenar las acciones y fueron apresados por los cuerpos policiales”. Algún día se contará toda la historia oculta de esos días muy oscuros, no sólo por el apagón, que se vivieron en Maracaibo.

CONSEJO. Omar Prieto ni es, ni quiero que sea mi amigo. Pero creo que debe hacer un cambio urgente en su vocería, porque Lisandro Cabello no puede seguir siendo un vocero ante la opinión pública. Su ignorancia en casi todo es una ofensa. Su última declaración argumentando que por culpa de petacas o papagayos con “cintas eléctricas” hay explosiones en el sistema eléctrico fue mucho más que infeliz. En política cuando no tienes nada coherente y viable que decir, es preferible que no digas nada. Entiendo que Lisandro es amigo de Omar, pero de ahí a que se empeñe que éste de las explicaciones sobre los múltiples problemas que afectan a los zulianos, es un craso error. Lisandro no tiene el nivel para ser vocero de un gobierno en apuros.

GASOLINA. Pareciera que el oficialismo logrará evitar, por ahora, la anunciada escasez de gasolina producto de la caída en la producción y que las sanciones les impiden las compras en el exterior. Me cuentan desde PDVSA que están remediando las dificultades para la compra de los químicos que se necesitan en la producción, adquiriéndolos a través del socio ruso en Petrozamora. Lo que no está claro es si podrán seguir haciéndolo por esa vía, ya que Gazprombank vendió su participación en esa empresa mixta.

CONFIRMACIÓN. La conducta oficialista durante y después de los saqueos confirma lo expuesto en esta columna en torno a que todo fue un plan diseñado y ejecutado por los cubanos, con el fin de bajar la tensión, castigar a los empresarios y luego aparecer como los salvadores. Con los ofrecimientos posteriores de ayuda financiera a las empresas saqueadas para su recuperación, se comprueba que todo era parte de un plan. Lo único que les salió mal es que se les fue de las manos la violencia y muchos enchufados rojos cayeron en los saqueos. Tampoco crean que los ayudarán todos, sino sólo un grupo muy selecto. Por eso las diferencias abismales en las cifras de negocios saqueados que ofrece el oficialismo y las cuentas que saca Fedecámaras.

CASUALIDAD. Un empleado de la Gobernación del Zulia me envía un mensaje interesante: “Qué casualidad que la mayoría de los negocios que son de socios o amigos de Omar Prieto no fueron tocados. Por ejemplo, nadie se metió con los supermercados que fueron instalados en los locales donde estaba Bicentenario ¿Casualidad?”. En lo personal estoy seguro que no es casual.