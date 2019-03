Bolton advierte que Maduro cometió otro gran error al secuestrar a Roberto Marrero

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca de los Estados Unidos, John Bolton, advirtió este jueves 21 de marzo que Nicolás Maduro cometió otro gran error luego de la detención ilegítima de Roberto Marrero, director de despacho del presidente encargado Juan Guaidó.

lapatilla.com

Bolton mencionó que la persecución recibirá una respuesta por parte del gobierno estadounidense, y exigió la inmediata liberación de Marrero.

Maduro has made another big mistake. The illegitimate arrest of Roberto Marrero, Interim President Juan Guaidó’s aide, will not go unanswered. He should be released immediately and his safety guaranteed.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) March 21, 2019