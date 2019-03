Caiga Quién Caiga: Aquí alguien tiene miedo… ¿Quién?, por @AngelMonagas

Posteado en: Opinión

AQUÍ ALGUIEN TIENE MIEDO… ¿QUIÉN?

El actual proceso comenzó de manera inédita. Desde hacía mucho tiempo, la oposición no vivía un buen momento. Sin analizar las causas de esto, podemos afirmar que se conjuraron muchos elementos permitiendo por primera vez crear una sensación al menos, de verdadero peligro para la dictadura chavista.

Un cisne negro llamando JUAN GUAIDO, sin ninguna presencia nacional, prácticamente desconocido, de verbo pausado, contrario a todo lo que conocíamos, ha roto las vidrieras del aparato chavista, fijando incluso la agenda, a diferencia de lo que normalmente ocurría.

No es un halago. No me caracterizo por eso y antes de que finalice la lectura habrá para todos, siempre a mi estilo CAIGA QUIÉN CAIGA.

El 23 de Enero Guaido, asume legítimamente la Presidencia interina de Venezuela, por ser el Presidente de la AN. Lo hace públicamente, no en el hemiciclo. Delante de un pueblo. No hubo respuesta de facto, por parte de Maduro y eso inicia una situación muy peculiar como no había ocurrido en 20 años. Peor aún, el 5 de febrero pasado, a un mes de su proclamación en la AN, amenazó a Maduro con la cárcel por mandato del TSJ. Realizó una gira como Presidente reconocido por más de 50 naciones, alrededor de América del Sur, llegó a Colombia vía terrestre desde Caracas y en ninguna alcabala fue detenido, por el contrario, los soldados militarmente lo saludaban con una postura de FIRME…

Llegó a Venezuela, por Maiquetía, no fue ni siquiera requisado, anduvo libremente y realizó un evento al aire libre, en la Guaira.

El segundo hizo mutis y el Mazo tuvo que esconderlo, meterlo dentro, no hubo ni programa. Solo un olor a tufo alcohólico de unas palabras, intento restarle valor.

El Fiscal pro cubano, torpemente y con evidente alteración hormonal, señalo que su prohibición era de salir, no de entrar.

En todos estos actos no hubo ni la más mínima perturbación.

Recientemente el Presidente Guaido, reto a Maduro a detenerlo. Explícitamente indico que ningún organismo policial o militar se ha atrevido. ¿Por qué no han actuado?

Un primer análisis deja en evidencia la diferencia entre Maduro y Chávez. Al Galáctico jamás le habría sucedido algo parecido. Manuel Rosales medio balbuceo algo en su contra e inmediatamente la orden “desgraciao…vas preso” se hizo realidad. El valor de Leopoldo trasladando a Rosales en su vehículo, a un aeropuerto privado desde donde partió a su exilio es digno de recordar. Luego sucedió con Leopoldo en el 2014, prefiriendo asumir la cárcel, también lo vivió Capriles pocas semanas. ¿Qué tiene GUAIDO que lo hace inmune? Si hay miedo, de quién es y por qué.

LOS PLATOS ROTOS

En esta relación de enfrentamiento, la prensa ha pagado duramente las consecuencias. También sus amigos y manos derechas como el diputado “Marrero” alias “Dios te bendiga”. Al gobierno no le tembló el pulso para cobrarse la primera factura, más la de Bachelet. Fuentes de seguridad, me informan como reto y demostración pública que van por otros. También los ciudadanos. En un audio algo extraño de Marrero señala al ser detenido “EL QUE SE CANSA PIERDE”. Estos tipos tienen 20 años en eso. En recta no se cansaran, busquemos una pendiente…digo yo. También debo aclarar que existen DOS SEBINES: Uno de Maduro, del gobierno y otro a su conveniencia, el mismo que actúo en una oportunidad contra Guaido. Muchos piden pista. Hasta allí diré por ahora.

La ayuda humanitaria no entró y eso fue una derrota para Guaido, amén de constituir un delito de lesa humanidad para los actores del gobierno.

Analistas y politólogos tratan de explicar científicamente algo, que no obedece a un hecho racional. El miedo es una manifestación espontánea. Aparece sin previsión. Aquí todos tienen miedo. Quizá Guaido no, más los que están apoyándolo en Venezuela sí.

La valentía se ejerce para defender lo que se cree o lo que se quiere. Ese no es el liderazgo de Maduro. Su única fortaleza es generar miedo, a través del control mutuo de la Fuerza Armadas y los intereses de una élite política cabeza del PSUV. En una oportunidad hable privadamente con un Comandante (Teniente Coronel) del Ejército, activo y de carrera y me dijo, palabras más o palabras menos: “Por eso GORDO…yo no arriesgo mi vida”. Maduro no genera sinergia alguna. Su traducción política es gris y su mandato, responde a la conveniencia de tener a alguien voluble, meridianamente desubicado conceptualmente, en lugar de tener a otro, mucho más zorro y con mayor capacidad de obtener adhesiones reales.

Por Chávez votaban a pesar de tener hambre. Por Maduro votaron presionados, pagados y vigilados, más la estrategia brillantemente ejecutada de fraccionamiento opositor y condiciones alteradas por un blandengue CNE. Lógicamente el círculo cerrado se ha gozado de esta situación. Todo tiene su final y el destino, como decían los vikingos, se impone.

GUAIDO

Corre peligro. Tan pronto su debilidad política aflore, la dictadura actuara como tradicionalmente lo hace. Necesita el Presidente producir urgentemente resultados tangibles a la interno. Tener CITGO es importante, igual que las sanciones, el problema es que cuando le dices a la gente “VAMOS BIEN” y pasan días y semanas en una tragedia en aumento, deja de producir el efecto deseado.

QUÉ DEBE HACER

El Presidente GUAIDO lo sabe. Esta semana o la entrante deben producirse concentraciones humanas al estilo europeo, donde realmente se rete al poder, a Miraflores. SER O NO SER como decía Shakespeare. Ir a una marcha o a una Asamblea de ciudadanos, a seguir escuchando lo mismo de una clase política creyente en la pantalla como salvavidas político, es “cansón”. Se matan para subir a una tarima y luego la guerra de abucheos, para medir fuerzas. El pueblo sigue con hambre, con necesidad, angustiado. Jugar al tiempo es un azar peligroso.

En conclusión y para que no quede medio dicho: El gobierno prefiere soportar a un hombre que dice ser Presidente solo con mandato internacional, haciendo bulla, sin producir hechos concretos a lo interno, que arriesgar su fortaleza interna que a la larga, esperan ellos producirá cansancio popular y la derrota de su enemigo.

Lo de Nicolás y las FANB es miedo y conveniencia. Maduro enfrenta no solo a la comunidad internacional, sino también a los militares que tratan de arreglarse al detal en cada círculo de poder.

Parafraseando a Ramos Allup: De valentía no se van a morir, ni el primero ni el segundo.

LOS QUE DECIDEN

Moléstese quien se moleste, los autorizados no están en Venezuela. Ni Maduro ni Guaido, deciden por ellos mismos. Aquí no hay hermanas carmelitas en política. Hace unos años, en Miami se hicieron cenas y almuerzos gracias al “Tuerto” Andrade, para recoger fondos en pro de los candidatos a Gobernadores, de un partido muy comprometido con protagonismo actual. Si estuvo bien o mal, los hechos fueron conocidos. Igual sucede. A los “gringos” no les temblara el pulso para colocar un outsider y los ruso-cubanos-chinos no sacrificaran sus negocios por la vida ni el futuro de esta falsa revolución. Los Gringos no lo hacen porque en el pasado lo hicieron por Fidel, por Noriega, por Hussein, por Gadhafi, por Osama Bin Laden, etceterá y la historia es bien conocida. Sus relaciones comenzaron buenas. Si algo no repite el Tio Sam, son los errores. Un elemento desanima a algunos republicanos con Guaido. El Presidente es socialista, su partido está inscrito y participa en la Internacional que los agrupa. De todos los mencionados, curiosamente el único que se salvó de la muerte por vía armada fue precisamente el socialista de la Isla, Fidel.

Solo exijo a la opinión pública mantenerse alerta. Confió en Guaido, sin meter las manos en la candela por él. Recuerdo al emperador romano popularizado en la TV Inglesa con una producción titulada “YO CLAUDIO”. Parecía ser un torpe, débil e incapaz dentro del mundo político y resulto luego lo contrario al asumir el poder.

MARÍA CORINA EN EL ZULIA Sencillamente EXTRAORDINARIA la presencia, las palabras, el ejemplo que nos sigue dando, su verbo encendido, claro, su fortaleza de mantener por más de 10 años un discurso, coherencia, constancia, valentía…Un honor haber compartido un saludo. GRACIAS María por venir, ver, compartir y hacerte solidaria con un pueblo que ha vivido lo peor de la crisis venezolana. El Zulia no está destruido, solo está mal. Mal gobernado, mal representado, probablemente hasta mal defendido por muchos, sin embargo mientras haya zulianos que estamos aquí luchando, denunciando, trabajando, hay esperanza. Un honor hablar contigo de nuevo. Viva Venezuela, Viva El Zulia, que Viva María Corina. Se lo dijiste en su cara a Hugo Chávez mucho más a este aprendiz de dictador llamado Nicolás Maduro…NI EL APAGÓN (Más de cinco, por períodos de 4 y 3 horas desde las 12 del mediodía) detuvo su gira. Una condición que destaca en ella y que no observo en ningún otro líder venezolano, a diferencia y circunstancialmente de Guaido por ocupar transitoriamente la presidencia, es que María Corina inspira. Eso vale y mucho.

LA NOTA DE LA GIRA Fue la aparición “inesperada” y contraria a lo decidido en PJ Regional, de Juan Pablo Guanipa, quien a última hora vía twitter anunció su participación y como siempre, no pierde oportunidad de enviar sus seguidores, unos quince (15) a gritar Juan Pablo Gobernador.

ZAPATERO A SUS ZAPATOS En Nicaragua. La auténtica comisión es negociar la salida del dictador Daniel Ortega y su familia. Desde Caracas fue llevado a Centro América en un avión de PDVSA. Solo vino a Venezuela a planificar pautas con el grupo Cubano-Ruso.

ASILO Un ex ministro de Chávez, área de Finanzas pide luz verde para huir también a Colombia. Su pupilo, su creación, quiere su cabeza y él prefiere irse antes, no sin denunciar hasta procesos electorales amañados.

ÚLTIMA HORA: Próximas horas, días, se anuncia la destitución y detención del Alcalde Alenis Guerrero del Municipio Santa Rita Zulia, por no reconocer al dictador Maduro.

QUE SE SEPA Maracaibo vive un NUEVO APAGÓN desde el miércoles a las 12 del mediodía. Cada dos horas o menos, se va la electricidad por lo menos tres (3) horas. Las consecuencias imaginen ustedes. Agradecemos a los líderes opositores las denuncias respectivas. Ninguna autoridad declara y tampoco lo sabremos, las comunicaciones (tv, radio, internet, telefonía) prácticamente desaparecen.

