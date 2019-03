Canadá dice que los responsables del secuestro de Marrero deben rendir cuentas

La Canciller de Canadá, Chrystia Freeland, se pronunció a través de su cuenta en la red social Twitter sobre el secuestro de el Director de despacho de Juan Guaidó, Roberto Marrero la madrugada de este jueves por el Sebin, expresando que los responsables deben rendir cuentas.

lapatilla.com

Freeland resaltó que se consternó por el secuestro de Marrero por parte del régimen de Maduro. “la intimidación y el temor no detendrán el regreso de la democracia Venezuela. Los responsables deben rendir cuentas”, dijo.

Appalled by the news that @jguaido’s Chief of Staff, @ROBERTOMARRERO, has been illegally detained by the Maduro regime. Intimidation and fear will not stop the return of democracy to #Venezuela. Those responsible must be held accountable.

