EEUU condena secuestro de Roberto Marrero por el Sebin

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Mike Pompeo, secretario de Estado de los Estados Unidos, condenó el secuestro de Roberto Marrero, director del despacho presidencial, por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) la madrugada de este jueves 21 de marzo en su residencia ubicada en la Urb. Las Mercedes, del municipio Baruta.

lapatilla.com

“Los Estados Unidos condena las incursiones de los servicios de seguridad de Maduro y la detención de Roberto Marrero, jefe de gabinete del Presidente interino @jguaido. Llamamos a su liberación inmediata. Vamos a responsabilizar a los involucrados“, dijo Pompeo a través de su cuenta oficial en la red social Twitter.

The United States condemns raids by Maduro’s security services and detention of Roberto Marrero, Chief of Staff to Interim President @jguaido. We call for his immediate release. We will hold accountable those involved.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) March 21, 2019