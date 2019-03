Lo que pretende el régimen de Maduro con el secuestro de Marrero, según Marco Rubio

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El senador estadounidense por el estado de Florida, Marco Rubio, a través de su cuenta en la red social Twitter, describió lo que a su juicio, es lo que pretende el régimen de Maduro con la detención del Director del despacho del presidente encargado, Juan Guaidó, Roberto Marrero.

lapatilla.com

Rubio dice que el régimen pretende hacer tres cosas con el arresto de Marrero. “plantar evidencia para poner en escena como prueba falsa de intención violenta; torturarlo para dar falso testimonio contra Guaidó, y prueba de respuesta internacional para calcular cómo y cuándo arrestar a Guaidó”, fue lo que describió el senador.

#MaduroRegime doing 3 things with arrest of @jguaido chief of staff:

1. Plant evidence to stage as fake proof of violent intent;

2. Torture him to give false testimony on Guaido;&

3. Testing international response to calculate how & when to arrest Guaidohttps://t.co/bb6ySKTNoi

— Marco Rubio (@marcorubio) March 21, 2019