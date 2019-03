Marco Rubio teme que régimen de Maduro esté preparando el terreno para arrestar a Guaidó

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Marco Rubio, senador republicano de los Estados Unidos, aseguró que el secuestro de Roberto Marrero por parte de las fuerzas opresoras del régimen de Nicolás Maduro, podría indicar el comienzo de los esfuerzos de la dictadura por arrestar a Juan Guaidó.

Marrero, quien funge como director del despacho del presidente encargado de Venezuela, fue detenido durante la mañana de este jueves 21 de marzo por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) tras ser allanada su residencia en la urbanización Los Naranjos de Las Mercedes, al este de la capital.

The #MaduroRegime secret police has arrested the Chief of Staff for Interim President @jguaido. This is a significant escalation of repression & could signal the beginning of efforts to arrest Guaido himself. https://t.co/25LPJdu7WJ

— Marco Rubio (@marcorubio) March 21, 2019