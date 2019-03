Nancy Pelosi condena detención de Marrero: Llamamos a Maduro para liberarlo inmediatamente

La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, condenó el asalto nocturno del régimen de Maduro al secuestrar a Roberto Marreo.

“Llamamos a Maduro para liberar a Marrero inmediatamente y permitirle regresar a salvo a su familia”, expresó a través de su cuenta en twitter.

Vale destacar que Marrero fue sacado de su vivienda a altas horas de la madrugada de este jueves y detenido por parte de los esbirros de Nicolás Maduro.

We condemn the Maduro regime’s middle of the night raid and kidnapping of Roberto Marrero, the Chief of Staff to Venezuela’s interim President Juan Guaidó. We call on Maduro to release Marrero immediately and allow him safe return to his family. https://t.co/HCxJghDMBM

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) March 21, 2019