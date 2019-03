Pence: Los responsables de la detención de Roberto Marrero tendrán que rendir cuentas

El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, advirtió este jueves 21 de marzo que los responsables de la detención de Roberto Marrero tendrán que rendir cuentas.

lapatilla.com

A través de su cuenta en Twitter, Pence solicitó en nombre del gobierno de los Estados Unidos la liberación inmediata de Marrero, quien se desempeña como director del despacho del presidente encargado Juan Guaidó.

Mencionó que no tolerará el encarcelamiento o la intimidación por parte del régimen de Maduro.

The United States calls for the immediate release of Roberto Marrero, Chief of Staff to Venezuelan Interim Pres @JGuaido. We will not tolerate Maduro’s imprisonment or intimidation of the legitimate govt of Venezuela. Those responsible will be held accountable. #ReleaseMarreroNow https://t.co/xVLZdCFcM3

— Vice President Mike Pence (@VP) March 21, 2019