Bolton: Sanciones a Bandes afectarán movimientos de divisas de Maduro y sus cómplices

El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, aseguró que las sanciones impuestas este viernes por su gobierno al Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) afectarán gravemente los movimientos que los actores del régimen de Nicolás Maduro realicen con divisas.

lapatilla.com

A través de la red social Twitter, Bolton enfatizó la magnitud de la acción acción por parte del gobierno estadounidense comparando a Bandes con la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa): “El Banco Bandes es para el sector financiero venezolano lo que Pdvsa es para su sector petrolero. Esta acción afectará gravemente cualquier intento de movimientos de divisas que Maduro y sus cómplices hagan”.

Eeste 22 de marzo el Departamento del Tesoro sancionó al Bandes, así como cuatro instituciones financieras adicionales que posee o controla, como respuesta a la detención arbitraria del jefe de despacho del presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó, Roberto Marrero, por parte de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

BANDES bank is to Venezuela’s financial sector what PDVSA is to its oil sector. This action will severely affect any attempted currency movements by Maduro and his cronies moving forward. Do not test the resolve of this Administration. https://t.co/mzAro4q6u5

— John Bolton (@AmbJohnBolton) March 22, 2019