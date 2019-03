Caterina Valentino da un vistazo a su humilde infancia en Catia

View this post on Instagram

Yo nací aquí! En este segundo piso. En ese balcón que hoy dice #PREESCOLAR Así luce el que era mi edificio. Es la calle #Colombia de #Catia un lugar MUY MUY HUMILDE. Allí crecí. Viví hasta los 19 años. Usaba el Metro. Le decía #Parroquia al panadero que siempre me gritaba #Flacaaaaaa Compraba en el Mercado de Catia y Catia era una fiesta. Era EMOCIÓN. O bien porque se celebraba siempre algo, o bien porque en el retén de Catia (presos) siempre pasaba algo…. Era ella y sus CONTRASTES. Aprendí mucho! Tenía a los mejores vecinos y….A los peores también. Pero la gran mayoría eran buenos. Siempre somos más los buenos! A pesar de venir de un lugar HUMILDE YO #NUNCA! ✋Nunca sentí resentimiento. ✋Nunca pensé que ser rico es malo. ✋Nunca quise quitarle nada a nadie. ✋Nunca sentí odio por el que tenia más. ⚠️ Jamás! TODOS QUEREMOS VIVIR MEJOR!!!! TODOS Siempre soñé que quería vivir mejor. Y entonces decidí que la mejor vía era trabajar. TRABAJAR Y TRABAJAR. Y todo lo que tengo me lo he ganado a pulso. De modo que FALSO! Ese #RESENTIMIENTO NO es nuestro. NUNCA FUIMOS ESO. Nunca. Solo quiero decirles que la clave de todo está en la EDUCACIÓN Y LOS VALORES! Y a ellos hay que volver! #VALORES No tengo que venderme, negociar mi dignidad. NO Si me esfuerzo y trabajo. seguramente conseguiré lo que busco. Se puede. Siempre se puede. Solo eso…. A los que me siguen. A los que hoy ven una sociedad plagada de gente que se compra y se vende. NO FUIMOS ESO. NO SOMOS ESO. ❗️❗️❗️❗️❗️❗️ A mis amados jóvenes! Somos más que eso! Este país es más que eso. MUCHO MÁS! Somos más! LO MEJOR ESTÁ POR LLEGAR💛💙❤️ Por eso sigo aquí! #Venezuela #VAMOS #VAMOSVENEZUELA #NadaNosRobeLaEsperanza❗️ #losbuenossomosmas🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 #losbuenosomosmas