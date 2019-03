Invasión de comunistas gringos sigue en embajada venezolana en Washington para evitar que la tome Carlos Vecchio

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Un grupo de activistas estadounidenses pernocta en la embajada de Venezuela en Washington para evitar que Carlos Vecchio, representante venezolano designado por Juan Guaidó tome el control de las instalaciones.

Los activistas ingresaron este martes a la embajada invitados por representantes del régimen de Nicolás Maduro después de que Carlos Vecchio y el cónsul designado por Guaidó tomaran el lunes dos edificios diplomáticos de Venezuela en Washington y el consulado en Nueva York.

This is solidarity! Activists occupy the Embassy of #Venezuela in Washington, DC to keep the opposition pretend leader from taking it.

March on 3/30/19 at 1 pm at the White House #HandsOffVenezuela #NoNATO2019@codepink @answercoalition @VenezuelaCosi pic.twitter.com/BOTwpDox3k

— Popular Resistance (@PopResistance) March 21, 2019